Hamilton: "Mercedes'in bana 'daha hızlı bir araç' vereceği zamanı bekliyorum"

Hamilton 2021'de Abu Dabi finalinde Dünya Şampiyonluğu'nu Max Verstappen'e kaptırdığından beri yarış kazanamadı ve iki zorlu sezon geçirdi.

Ancak hem aracı hem de takımın kendisini geliştirmeye çalışma sürecinin, Mercedes'in ona kazanabilecek bir araç verebileceği zamanlar için onu zinde tutmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Hâlâ yarışma isteğinin nereden geldiği sorulduğunda Hamilton, "Bunun çok zor olduğunu düşünmüyorum, çünkü her zaman geliştirebileceğiniz alanlar vardır."

"Biz sadece arka planda nasıl çalıştığımıza dair ince ayarlar yapmaya çalışıyoruz."

"Sürekli olarak gelişmeye çalışıyoruz ve sürekli olarak ayarlamalar yapıyoruz. Arka planda iletişimimizi geliştiriyor, departman şeflerinin asıl bilgileri aldığından emin oluyoruz."

"İster zıplama, ister araç özellikleri, ister viraj dengeleri olsun; belirli konulara derinlemesine bakıyoruz." yanıtını verdi.

Hamilton, bunların gelecek yılki W15'te meyvelerini vereceğini söylüyor.

"Takımla birlikte bu konuya odaklanabilmek için her zamankinden daha fazla zamanım oldu."

"Genel olarak gelecek yıl araçla gideceğimiz yön konusunda daha da uygulamalı olacağız."

"Aracın 'doğru olduğu' zaman, formda ve zihinsel olarak doğru yerde olduğumdan emin olmak istiyorum ve buna tutunuyorum."

"Neyse ki beni motive eden başka şeyler de var ve bunlar tüm her şeyi etkiliyor. Örneğin Brad Pitt filmi gibi. Yani evet, sadece zamanımı bekliyorum."

Hamilton, takımın W14 hakkında gelecek yılın aracını daha iyi hale getirebilecek verileri toplamaya devam ettiğini söylüyor.

Mercedes pilotu, "Aracın özellikleri, hava akışı, çapraz rüzgarlarda nasıl çalıştığı, yüksek, orta ve düşük hızlı virajlarda nasıl çalıştığı, lastiklerle nasıl çalıştığınız hakkında her zaman daha fazla şey öğreniyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

"Bunların yanı sıra motoru ve yakıtı nasıl farklı şekilde kullanabileceğimiz konusunda daha fazla şey öğreniyoruz. Sürekli veri toplayıp analiz ediyoruz ve ben de araca her bindiğimde daha fazla şey öğreniyorum." dedi.

Mercedes şu anda Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor. Sezonun başarısız geçtiği yönündeki iddialara karşı çıkan takım arkadaşı George Russell gibi Hamilton da takımın daha fazla övgüyü hak ettiğini söylüyor.

Hamilton, "Bence bu çok büyük bir başarı. Dürüst olmak gerekirse, bunun biraz göz ardı edildiğini düşünüyorum."

"Takımla, kaydettiğimiz ilerlemeyle ve attığımız adımlarla gerçekten gurur duyuyorum. Sene başından beri pek çok değişiklik yaptık ve önümüzdeki birkaç yarış için ileriye yönelik bazı küçük iyileştirmeler olacak."

"Bu hafta sonu araca ufak parçalar ekledik. Kesinlikle her yere basma kuvveti, her ufak parça bir fark yaratıyor."

"Bu yüzden zor zamanlarda bile zorlamaya devam ettikleri için fabrikadaki herkese minnettarım. Bir noktada oraya ulaşacağımıza olan inancımızla odaklanmaya ve iyi işler çıkarmaya devam ediyoruz."

"Diğerlerinin bu yıla nasıl başladığını, McLaren'in nasıl büyük bir geri dönüş yaptığını, Aston'un nasıl bir çıkış yaptığını düşünürsek, şampiyonada ikinci olmamızın oldukça şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum."

"Ve bu, fabrikadaki tüm bu harika insanlara ve burada sahip olduğumuz ekibe bağlı. Ayrıca pilotlar de hiç fena iş çıkarmıyor!"

"Amacım takımın şampiyonadaki ikinciliğini korumasını sağlamak ve Pilotlar Şampiyonası'nda ikinciliğin peşine düşmek. Benim hedefim bu ve eğlenceli olacak." dedi.

Max Verstappen ve Red Bull'un son dönemdeki hakimiyeti sorulduğunda ise şunları söyledi: "Onların her yarışı kazanma ihtimali çok yüksek. Ancak bir noktada onlara meydan okuyabileceğimizi umuyoruz, bu hafta sonu ya da başka bir yerde."

"Eğer herhangi bir hata ya da aksilik olursa, bunu değerlendirmek için orada olacağız."

"[Verstappen ve takım] sanırım bu yıl hiç hata yapmadı. Yani evet, tüm yarışları kazanabilirler. Umarım yılın ilerleyen zamanlarında onlara daha da yaklaşırız."