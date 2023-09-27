Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"
Lewis Hamilton'a göre Mercedes'in ön grubu yakalamak için harika bir altı aya ihtiyacı var.
Singapur'da galibiyete oynayan Mercedes, sadece bir hafta sonra Japonya'da en hızlı dördüncü araç konumuna geriledi ve bir kez daha Red Bull ile farkı kapatmayı başaramadı.
Mercedes'in konsept yaklaşımını tamamen yenilemesi için yoğun çaba sarf eden Hamilton'a göre şu an yapmaları gereken bu farkı sahiplenmek.
Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Aracın gelecek yıl nerede olacağına dair hiçbir fikrim yok, ancak çok ama çok uzaktayız."
"Önümüzdeki altı ayın, bu farkı kapatmak ve rakiplerin kapısını çalmak için şimdiye kadar yaşadığımız en iyi altı ay olmasını sağlamalıyız."
"McLaren'in ne kadar geliştiğini gördünüz, bunu görmezden gelemeyiz. Ne yaptıklarına bakmak ve bu yönde ilerlemek zorundayız."
"Takımın bunu yapabileceğine gerçekten inanıyorum, zaten araca yere basma gücü ekleme konusunda her zaman harika olduk."
"Ancak aracımızın şu anki çalışma şekliyle yere basma gücü eklemek işe yaramıyor, sadece aracın daha fazla zıplamasına neden oluyor."
"Umarım bir felsefe değişikliğiyle takımın hak ettiği yere geri döneriz çünkü biz hala harika bir takımız."
"Herkese inancım tam ancak bu dönemde alınacak kararlar gidişatımız açısından kritik önem taşıyor." dedi.
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
On iki ay önce Mercedes W13 ile ilerleme kaydetmeye başladı, bu ilerleme Brezilya'da George Russell'ın zafere ulaşmasıyla sonuçlandı.
Bu zaferin sonuçlarından biri, takımın konseptiyle doğru gelişim yolunda olduğuna ikna olması ve sıfır sidepod konseptini bir sene daha kullanmasıydı.
Şu anda sadece iyi puanlar için mücadele etmenin zor bir iş olduğunu söyleyen Hamilton, takımlar şampiyonası çabalarına yardımcı olmak için bunu yapmanın önemli olduğunu da vurguladı.
Hamilton, "Kesinlikle her şeyimi veriyorum, ancak böyle hafta sonlarında, özellikle de aracın bu kadar ele avuca sığmadığı durumlarda kötü hissediyorum."
"Temel olarak araç geçen yılla tamamen aynı. Hissiyat açısından da aynı şekilde, zıplıyor ve kayıyor.
"İlerlemek için ne kadar çok çalışma yaptığımızı ancak halen ön tarafa yakın olmadığımızı düşünürsek bu zor." dedi.
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