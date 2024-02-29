Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'
Lewis Hamilton, Mercedes'in Bahreyn Grand Prix'sinin ilk gününde zaman çizelgesinin zirvesinde yer almasının bir şok yarattığını dile getirdi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot ikinci antrenman seansında zirveye yerleşirken takım arkadaşı George Russell ikinci oldu.
Günün ardından Hamilton, "Çılgın bir gün oldu, hatta bu sabah geç bile kaldım."
"Bu sabah hava çok rüzgarlıydı, bu yüzden ilk antrenman herkes için oldukça zor bir seans oldu. Pist geçen haftaki testlere kıyasla çok farklıydı."
"Bunun dışında iyi hissettik ama tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorduk."
"Ancak seans boyunca bazı gelişmeler kaydettik. Kendimizi burada görmek bizim için bir şok ama şimdilik bunu kabul edeceğiz."
"Buradan sonra ayarlar üzerinde çalışmaya devam etmeli ve daha fazlasını elde etmeye çalışmalıyız."
"Yarış tempomuz Red Bull'ların yanına bile yaklaşamıyor, dolayısıyla bu konuda yapmamız gereken bazı işler var." dedi.
Yıl sonunda Ferrari'ye geçecek olan Hamilton, Mercedes'in yaptığı çalışmaları överek şunları söyledi: "Bu yıl araçtan daha memnunum."
"Koltuk pozisyonu nihayet daha arkada, virajlara yaklaşırken aracı daha iyi hissediyorum."
"Ancak iyileştirilen başka alanlar da var ve bu da ilk kez bir yarış aracı gibi hissettiriyor. Son iki araç böyle hissettirmiyordu."
"Üzerinde çalışmak için gerçekten iyi bir temelimiz var ve sadece başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz."
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