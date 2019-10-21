Hamilton: "Mercedes'in 2019'daki motor gelişimi harika değil"

Mercedes, mevcut turbo hibrit motorlar döneminin başında ciddi bir motor avantajına sahipti ancak Ferrari istikrarlı şekilde gelişmeyi başardı ve şimdilerde düzlüklerde en iyi motora sahip üretici konumunda yer alıyor.

Hamilton, bunun kendilerinin zayıf noktaları olduğunu ve Mercedes'in buna odaklanması gerektiğini söyledi.

"Gelecek yıl için zamana sahibiz. Motor gelişimi açısından harika bir yıl geçirmediğimizi düşünüyorum."

"Bence çocuklar için gerçekten zor bir dönemdi, her zaman olduğu gibi çok çalışıyorlardı ama bu alanda başarılı olamadılar."

"Dayanıklıydık ve umarım bu aynı seviyede kalır, elbette bu gerçekten gurur duyulabilecek bir şey."

"Takımlar şampiyonluğunu kazandık fakat sürüklenmeyi biraz azaltmaya çalışacağız ama gelecek yıl için aynı zamanda gücü arttıracağız."

"Tamamen bunun üzerinde çalışıyorlar ve bir sonraki sezon bir adım atabileceğimize olan güvenim tam."

Hamilton, Sebastian Vettel'in Ferrari'sini son turlarda geçmekte zorlandığı Japonya Grand Prix'sini işaret etti ve "Ferrari'yi geçmek hava koridoru, yeni lastikler ve maksimum güçle bile imkansızdı."

"Bu kadar hızlı olmaları inanılmaz. Lastik avantajına rağmen bile çok zor. Yine de bu iyi, çünkü ilginç yarışlar olmasını sağlıyor." dedi.

Vettel ise şunları ekledi: "Düzlüklerde bir avantajımız olduğunu düşünüyorum, bunu kullanmaya çalıştım ve işe yaradı. Bazı alanlarda yavaşlamaya çalıştım ve tehdit olacağını düşündüğüm düzlüklerde hızlanmaya başladım."