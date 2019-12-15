Hamilton, Mercedes’in 2019 sezonuna "10 üzerinden 9.6" verdi

Mercedes, bu sezon da şampiyonlukları alarak art arda altı kez çifte şampiyonluk alan ilk takım olmuştu. Hamilton ise son 6 sezondaki 5. şampiyonluğunu almıştı.

Alman üretici sezon boyunca dokuz kez duble yaparken, 21 yarışın 15’ini kazanmayı başardı. Ancak Hamilton, kesinlikle daha iyi iş yapabilecekleri alanlar olduğunda ısrarcı.

2019’u puanlaması istenen Hamilton, “Muhtemelen takım açısından, 10 üzerinden 9.6 verebilirim.”

“Çünkü her zaman gelişebileceğimiz şeyler vardır ve sene boyunca mükemmel değildik. Her yarışı kazanmadık ve gelişip daha iyisini yapabileceğimiz şeyler var.”

“Ve her zaman kendinizi eleştirmenizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Asla yaptığınız işten tamamen mutlu olduğunuzu söylememelisiniz.”

“Gelişebileceğiniz alanlar olduğunu hep bilirsiniz ve bu hepimiz için geçerli.”

“Kendi açımdan, bunu pek sorgulamam. Gelişebileceğiniz şeyler kesinlikle var.”

“Ancak kesinlikle inanılmaz bir sezon geçirdik.”

“Geriye dönüp performanslarımıza bakarsak, bunları hep yarıştan yarışa ele aldığımızı ve ilerlediğimizi görebiliriz.”

“Bir takım olarak yaptığımız işten çok gurur duyduğumuzu düşünüyorum ve harika olan şey ise hâlâ başımızı önümüze eğmiş olmamız, gelişmeye odaklanmış olmamız ve mükemmel olacağımızı bir an bile düşünmememiz.”

“Bono, ben ve Marcus gelecek sene seviyeyi yükseltmek için gelişebileceğimiz alanlara bakmaya devam ediyoruz.”

“Hâlâ mükemmellik için çaba gösteriyoruz, yani hedefimiz gelecek sene daha iyisini yapmak. Ancak neler olacağını ve ne gibi engeller çıkacağını bilmiyoruz.”

“Şu ana kadarki en iyi takım, en birleşik, en odaklı ve en hazır insan grubu olduğumuzu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.