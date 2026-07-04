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Formula 1 Britanya GP

Hamilton: "Mercedes'i arkada tutmak çok zordu"

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'si sprint yarışını ikinci sırada tamamlamasının ardından Mercedes'in yarış temposunun hâlâ Ferrari'nin önünde olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Paul Foster

Sprint yarışına pole'den başlayan ancak damalı bayrağı ikinci sırada geçen Lewis Hamilton, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Kimi Antonelli'yi geride tutamadığını ve takımın performans farkını kapatmak için çalışmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, özellikle rüzgâr koşullarının işlerini zorlaştırdığını ifade etti: "Mercedes'i arkamda tutmak gerçekten çok zordu."

"Açıkçası dün bunun yaşanabileceğini söylemiştim."

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Bugün özellikle çok kuvvetli bir karşı rüzgar vardı. Arka düzlükteki güçlü karşı rüzgar nedeniyle Kimi büyük bir hız avantajıyla yanıma geldi ve beni geçti."

"Onu elimden geldiğince zorladım, gerçekten sahip olduğum her şeyi ortaya koydum ama başarılı olamadım."

"Kimi'yi tebrik ediyorum."

"Mercedes ile aramızdaki farkı kapatabilmek ve onlarla mücadele edebilmek için hâlâ yapmamız gereken işler var."

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