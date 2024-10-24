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Formula 1 Meksika GP

Hamilton, Mercedes'e veda turuna çıkacak

Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari’ye geçmeden önce Mercedes için büyük veda turuna başlıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 12 yıl boyunca Mercedes ile sürdürdüğü birlikteliğine veda etmeye hazırlanıyor.

2025 sezonunda Ferrari'ye geçecek olan Hamilton, Mercedes'te geçirdiği başarılı yılları onurlandırmak için kapsamlı bir veda turu planladı.

2024 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Hamilton, Mercedes'in Stuttgart'taki merkezi ile Brackley ve Brixworth fabrikalarına giderek takımdaki herkese kişisel olarak veda edecek.

İngiliz pilotun bu vedası, Mercedes ile yaşadığı altı dünya şampiyonluğu ve sayısız başarının ardından duygusal bir son olacak. 

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