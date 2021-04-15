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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e ilk geldiğinde ‘’garip biri olmadığını’’ söylemiş

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Sir Lewis Hamilton, Mercedes’e ilk katıldığında ‘’garip’’ olmadığını, kendisinin sadece öyle olduğunu ve takımın da ona alışması için zaman tanıdığını söyledi.

Hamilton, Mercedes’e ilk geldiğinde ‘’garip biri olmadığını’’ söylemiş

Hamilton, 2007 yılında Formula 1 gridine katıldı ve çaylak sezonunda dünya şampiyonluğunu sadece bir puanla kaçırdı.

Bir sonraki sezonda ise hedefine ulaşıp ve 2008 yılının dünya şampiyonu oldu. Ancak Hamilton 2013 sezonunda bir sürpriz yaparak, Mercedes’ geçiş yaptı.

Bu, 2014 yılında başlayan Mercedes&Hamilton dominasyonunun temellerini attı ve Alman takım, yedi yıl boyunca hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluklarını kazandı.

Hamilton,  2020 yılında yedinci kez dünya şampiyonu oldu ve Michael Schumacher’ın rekorunu egale etti.

Bu sezon sekizinci şampiyonluğu için Mücadele eden Hamilton, Mercedes’e ilk girdiği dönemler hakkında Gazetta Dello Sport’a şöyle konuştu: ‘’Bu ilişki, daha öncekiler gibi değil.’’

‘’Takıma ilk katıldığımda, hemen ‘Ben böyleyim, ben garip değilim, ben sadece olduğum gibiyim. Sizin için şampiyonluk kazanmak istiyorum, gelişmek istiyorum’ dedim.’’

‘’Onlar da bana gelişmem için yer tanıdı ve böylece, bunu başarabilmek için Formula 1’deki en iyi takıma geçmiş oldum.’’

Hamilton, pist üzerindeki ve pist dışındaki en şahsına münhasır kişilerden biri ve yaşam tarzı, bunu kesinlikle dışarıya yansıtıyor.

Hem Formula 1’de, hem de kişisel hayatında farkındalık yaratmaya çalışan İngiliz pilot, aynı zamanda bir vegan.

Mercedes de bunu benimsemiş ve Hamilton, takıma sadece olumluluk getirdiğini düşünüyor.

‘’Yaşam tarzım hiçbir şeyi değiştirmedi. Çok şey kazandık, birçok sponsorumuzla, sosyal medyada en çok takip edilen takım olmamızla, en güçlü takım biziz ve her şey işbirliğimizin bir parçası.’’

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Editör Betim Aker

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