Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı" Sonraki / Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Ekleyen:

Yedi kez dünya şampiyonu, 2013 sezonu için McLaren'dan Mercedes'e geçme kararının ardındaki düşüncelerini açıkladı.

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Hamilton, bu kararı verdiğinde Mclaren ile bir dünya şampiyonluğu kazanmıştı. 2013’te Mercedes’e geçtikten sonra ise Alman markayla tam 6 tane daha dünya şampiyonluğu elde etti.

İngiliz sürücü, o sene ikinci kez emekliliğini açıklayan Michael Schumacher’in yerine takıma katılmıştı ve bu hareket çoğunluk tarafından endişeyle karşılanmıştı. Lewis Hamilton, Sky Sports ile yaptığı röportajda bu kariyer değikliğinin arkasındaki düşüncelerini açıkladı.

‘’Çoğu kişi, 'Mercedes’e gitme’ dedi – muhtemelen insanların %90’ı bunu söylerdi.’’

‘’Bu, benim için yaratıcı olabilmem ve ön sıralarda olmayan ama ön sıralarda olma potansiyeline sahip bir takımla birlikte büyüyebilmem için tek fırsattı.’’

‘’Karakter imajımı değiştirmek gibi, yarışmak dışında şu an yaptığım başka şeyleri Mercedes olmadan yapamazdım.’’

Birçok kişi, Hamilton’ın rahatça lider gittiği 2012 Singapur Grand Prix’sinde o sene sıkça yaşadığı vites kutusu problemiyle yarış dışı kalmasının, Hamilton’ın ayrılık kararında önemli bir yer oynadığını düşünüyor. Ancak 7 kez Dünya şampiyonu, bu teoriyi kesinlikle reddederek ayrılık kararını ‘’o yarıştan daha sonra’’ verdiğini söyledi.

‘’O yarış, kararımı verdiğim an değildi. İnsanlar nedense vites kutumun patladığı zaman ayrılık kararını verdiğimi düşünüyor ancak birisi bunu uydurmuş.’’

‘’Kararı ondan biraz sonra verdim, ne kadar sonra hatırlamıyorum ancak o kararı verdiğimde Tayland’daydım.’’

İngiliz pilotun, Formula 1’in zirvesinde rekorlarla dolu bir kariyeri olsa da pistte başardıklarının ötesinde bir iz bırakmak istediğini de ekledi.

‘‘Yani, ben iz bırakmak hakkında konuşacak kişi değilim. Bu soru çok soruluyor, son birkaç senedir hayatım yarışmaktan ibaret olsa da, sadece bir şey ile hatırlanmak istemiyorum. ‘Tek yapabildiği bu’ denmesini istemiyorum.’’

‘’Umuyorum ki dışarıda daha büyük bir şey yapabilirim ve doğal olarak bunu yaratabilmemdeki en büyük yardımcı elimdeki platform. Asla elimdeki gibi bir platformum olabileceğini ya da sesimin bu kadar fazla kişiye ulaşabileceğini, böyle potansiyel bir etkisinin olabileceğini düşünmemiştim.’’

‘’Bu platformu nasıl kullandığım hakkında akıllı ve mantıklı olmak istiyorum, çünkü bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk.’’

Çeviri: Can Çarpıcı

paylaşım
yorumlar
Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

Önceki haber

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

Sonraki haber

Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor

Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

1s
2
MotoGP

Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı

2s
3
Formula 1

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

17s
4
Formula 1

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

23s
5
Formula 1

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

14s
Son Haberler
Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor
F1

Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor

15dk
Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı
F1

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

1s
Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"
F1

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

2s
Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var
F1

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

3s
Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
F1

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

14s
Son Videolar
2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1 Nis 2021

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
31 Mar 2021

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Diğer F1 takımları hâlâ Ferrari’ye imreniyor’’

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mick ilk yarışında iyi bir iş yaptı"

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: ''Tsunoda'yı erken terfi ederek onu yakmayacağız''

Son Haberler

Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn, 2022 kış testlerine de ev sahipliği yapmak istiyor

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var
F1 Formula 1 / Son dakika

Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.