Hamilton, Mercedes’e geçişine nasıl karar verdiğini açıkladı

Hamilton, bu kararı verdiğinde Mclaren ile bir dünya şampiyonluğu kazanmıştı. 2013’te Mercedes’e geçtikten sonra ise Alman markayla tam 6 tane daha dünya şampiyonluğu elde etti.

İngiliz sürücü, o sene ikinci kez emekliliğini açıklayan Michael Schumacher’in yerine takıma katılmıştı ve bu hareket çoğunluk tarafından endişeyle karşılanmıştı. Lewis Hamilton, Sky Sports ile yaptığı röportajda bu kariyer değikliğinin arkasındaki düşüncelerini açıkladı.

‘’Çoğu kişi, 'Mercedes’e gitme’ dedi – muhtemelen insanların %90’ı bunu söylerdi.’’

‘’Bu, benim için yaratıcı olabilmem ve ön sıralarda olmayan ama ön sıralarda olma potansiyeline sahip bir takımla birlikte büyüyebilmem için tek fırsattı.’’

‘’Karakter imajımı değiştirmek gibi, yarışmak dışında şu an yaptığım başka şeyleri Mercedes olmadan yapamazdım.’’

Birçok kişi, Hamilton’ın rahatça lider gittiği 2012 Singapur Grand Prix’sinde o sene sıkça yaşadığı vites kutusu problemiyle yarış dışı kalmasının, Hamilton’ın ayrılık kararında önemli bir yer oynadığını düşünüyor. Ancak 7 kez Dünya şampiyonu, bu teoriyi kesinlikle reddederek ayrılık kararını ‘’o yarıştan daha sonra’’ verdiğini söyledi.

‘’O yarış, kararımı verdiğim an değildi. İnsanlar nedense vites kutumun patladığı zaman ayrılık kararını verdiğimi düşünüyor ancak birisi bunu uydurmuş.’’

‘’Kararı ondan biraz sonra verdim, ne kadar sonra hatırlamıyorum ancak o kararı verdiğimde Tayland’daydım.’’

İngiliz pilotun, Formula 1’in zirvesinde rekorlarla dolu bir kariyeri olsa da pistte başardıklarının ötesinde bir iz bırakmak istediğini de ekledi.

‘‘Yani, ben iz bırakmak hakkında konuşacak kişi değilim. Bu soru çok soruluyor, son birkaç senedir hayatım yarışmaktan ibaret olsa da, sadece bir şey ile hatırlanmak istemiyorum. ‘Tek yapabildiği bu’ denmesini istemiyorum.’’

‘’Umuyorum ki dışarıda daha büyük bir şey yapabilirim ve doğal olarak bunu yaratabilmemdeki en büyük yardımcı elimdeki platform. Asla elimdeki gibi bir platformum olabileceğini ya da sesimin bu kadar fazla kişiye ulaşabileceğini, böyle potansiyel bir etkisinin olabileceğini düşünmemiştim.’’

‘’Bu platformu nasıl kullandığım hakkında akıllı ve mantıklı olmak istiyorum, çünkü bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk.’’

Çeviri: Can Çarpıcı