Hamilton: "Mercedes yönünü buldu"

Takım Monako'da büyük bir güncelleme paketi hazırladı ve bu yarışta tam potansiyel net olarak görülmese de, İspanya'da Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın ikinci ve üçüncü olmasıyla güçlü bir hafta sonu geçirdi.

Bu ivmenin bu hafta sonu Kanada'da da devam edeceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Hamilton oldukça rahat göründü.

Hamilton, "Evet, kesinlikle çok fazla ilerleme kaydettik. son yarıştan sonra, fabrikada hepimiz çok heyecanlıydık."

"Tüm takımın yeni bir enerjisi var ve bir çeşit kuzey yıldızına (doğru yöne) sahip olduğumuzu hissediyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz; nasıl oraya ulaşacağımızı biliyoruz."

"Herkes elinden geleni yapıyor, mümkün olduğunca çok çalışıyor. Buraya geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu pistin aracımıza ve aracımızın özelliklerine uygun olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz ama hava durumu bunu değiştirebilir, göreceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, signs autographs for fans after the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Uzun süredir kazanamamanın ağır bir yük haline gelip gelmediği sorulduğunda Hamilton bunun böyle olmadığında ısrar etti.

"Herhangi bir ağırlık hissetmiyorum. Evet zor bir dönemden geçtik fakat şu anda yükselişteyiz. Örneğin, son yarışta ve bazı yarışlarda galibiyetler almışız gibi hissediyorum. Bu sadece bakış açısıyla ilgili."

"Elbette ilk sırada yer almadık ama attığımız adımlar pek çok galibiyet almak gibiydi. Geçen yarışta takım olarak her iki pilotla da podyumda yer almak bizim için bir zaferdi. Bu yüzden sadece odaklanmış durumdayız."

"Daha önce de söylediğim gibi, Kuzey Yıldızı'na sahip olduğumuzu biliyoruz. Nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Oraya nasıl ulaşacağımıza dair her şeyi bilmesek de başımızı öne eğip işimize odaklanırsak birlikte oraya ulaşabileceğimizi biliyoruz."

"Organizasyon içindeki mühendislik ekibimiz harika. Harika bir gelişim ekibimiz var ve dürüst olmak gerekirse, spordaki her takımdan daha iyi olmasa da iyi bir gelişim oranına sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu yüzden sadece çabalamaya devam etmemiz lazım."