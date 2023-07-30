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Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı"

Lewis Hamilton, Mercedes'in Belçika Grand Prix'sinde yeniden dalgalanma ve zıplama problemiyle karşılaştığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, yaz tatilinden önceki son F1 yarışı olan Belçika Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamladı.

İngiliz pilot, yarışın ilk bölümünde Max Verstappen'in baskısı altına girdi ve bir süre yerini korumayı başarsa da, sonrasında Hollandalı pilota geçilmekten kurtulamadı.

Son bölümde Charles Leclerc'i üçüncülük için sıkıştıran Hamilton, bunun mümkün olmayacağını anladığı son turlarda pit stop yaptı ve en hızlı tur puanını aldı.

Mercedes için endişe verici olan şey, Hamilton'ın yarış boyunca dalgalanma problemi yaşamasıydı. Bu sorun geçen yıl da takımın başını ağrıtmıştı.

Geçen yıl dalgalanma sorunuyla boğuşan Alman üretici, konsept değişmesine rağmen Spa'da sık sık dalgalanma yaşarken görüldü.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, Mercedes'in "geçen yılki gibi dalgalanma yaşamasından" korktuğunu söyleyerek endişelerini dile getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bence olaysız bir yarıştı."

"Yarış boyunca pek şey olmadı, önümdeki araçlara da ayak uyduramadım."

"Başlangıçta zorlandım. Bu araçtaki en büyük sorunumuz arka tarafın dengesizliği."

"Bu hafta sonu büyük bir dalgalanma da yaşadık, yani geçen yılki dalgalanma sorununa geri döndük."

"Sonlara doğru Ferrari'yle arayı birkaç saniye içerisinde tuttum ama daha fazla yaklaşmam mümkün değildi."

"Sonunda en hızlı turu atmak ve arkadakilerle arayı açmak güzeldi."

"Bugünkü hava da sürüş için çok zordu, aracı pistte tutmak kolay değildi." dedi.

Dalgalanma sorunun pistin "her yerinde" olduğunu belirten Hamilton, Mercedes'in sorunu araştıracağını ve yaz tatili sonrası için bir çözüm bulmaya çalışacağını belirtti.

"Takım henüz buna neyin sebep olduğunu bilmiyor ve benim için bu bir endişe kaynağı."

"Bu hafta verilere bakacağız ve bir sonraki yarıştan önce ne yapacağımızı bulmaya çalışacağız."

"Fakat size verebileceğim bir cevap yok. Ne istediğimi biliyorum ve bunun için dua ediyorum. Sadece bunu elde edeceğimiz günü bekliyorum."

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