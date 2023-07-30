Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı"
Lewis Hamilton, Mercedes'in Belçika Grand Prix'sinde yeniden dalgalanma ve zıplama problemiyle karşılaştığını söylüyor.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, yaz tatilinden önceki son F1 yarışı olan Belçika Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamladı.
İngiliz pilot, yarışın ilk bölümünde Max Verstappen'in baskısı altına girdi ve bir süre yerini korumayı başarsa da, sonrasında Hollandalı pilota geçilmekten kurtulamadı.
Son bölümde Charles Leclerc'i üçüncülük için sıkıştıran Hamilton, bunun mümkün olmayacağını anladığı son turlarda pit stop yaptı ve en hızlı tur puanını aldı.
Mercedes için endişe verici olan şey, Hamilton'ın yarış boyunca dalgalanma problemi yaşamasıydı. Bu sorun geçen yıl da takımın başını ağrıtmıştı.
Geçen yıl dalgalanma sorunuyla boğuşan Alman üretici, konsept değişmesine rağmen Spa'da sık sık dalgalanma yaşarken görüldü.
Yarışın ardından konuşan Hamilton, Mercedes'in "geçen yılki gibi dalgalanma yaşamasından" korktuğunu söyleyerek endişelerini dile getirdi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bence olaysız bir yarıştı."
"Yarış boyunca pek şey olmadı, önümdeki araçlara da ayak uyduramadım."
"Başlangıçta zorlandım. Bu araçtaki en büyük sorunumuz arka tarafın dengesizliği."
"Bu hafta sonu büyük bir dalgalanma da yaşadık, yani geçen yılki dalgalanma sorununa geri döndük."
"Sonlara doğru Ferrari'yle arayı birkaç saniye içerisinde tuttum ama daha fazla yaklaşmam mümkün değildi."
"Sonunda en hızlı turu atmak ve arkadakilerle arayı açmak güzeldi."
"Bugünkü hava da sürüş için çok zordu, aracı pistte tutmak kolay değildi." dedi.
Dalgalanma sorunun pistin "her yerinde" olduğunu belirten Hamilton, Mercedes'in sorunu araştıracağını ve yaz tatili sonrası için bir çözüm bulmaya çalışacağını belirtti.
"Takım henüz buna neyin sebep olduğunu bilmiyor ve benim için bu bir endişe kaynağı."
"Bu hafta verilere bakacağız ve bir sonraki yarıştan önce ne yapacağımızı bulmaya çalışacağız."
"Fakat size verebileceğim bir cevap yok. Ne istediğimi biliyorum ve bunun için dua ediyorum. Sadece bunu elde edeceğimiz günü bekliyorum."
Wolff: "Bizim dominasyonumuzda en azından birbiriyle savaşan iki pilotumuz vardı"
Wolff: "Bizim dominasyonumuzda en azından birbiriyle savaşan iki pilotumuz vardı" Wolff: "Bizim dominasyonumuzda en azından birbiriyle savaşan iki pilotumuz vardı"
Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı
Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim" Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Russell: "Yağmur lastikleri artık hiçbir anlam ifade etmiyor"
Russell: "Yağmur lastikleri artık hiçbir anlam ifade etmiyor" Russell: "Yağmur lastikleri artık hiçbir anlam ifade etmiyor"
Russell: "Sprint sıralama turları Mercedes için tam bir karmaşaydı"
Russell: "Sprint sıralama turları Mercedes için tam bir karmaşaydı" Russell: "Sprint sıralama turları Mercedes için tam bir karmaşaydı"
Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı
Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı
Son Haberler
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar