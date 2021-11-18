Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”

Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, hem kendisinin hem de Mercedes’in, Brezilya GP’deki olayda Max Verstappen’in araç üstü görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından “farklı bir bakış açısına” geçtiğini söyledi.

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”

İkili, Interlagos’taki yarışta 4. virajda yan yana gelmiş ancak Verstappen’in geç frenajıyla beraber dışarı taşmıştı.

Yarış kontrol bu olayı inceleme altına almazken, Verstappen’in araç üstü görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Mercedes olayın yeniden incelenmesi için başvuruda bulundu.

Sonrasında rakibini geçip yarışı kazanmayı başaran Hamilton, yarış sonrasında yaptığı açıklamada bu olay hakkında fazla düşünmediğini, dünya şampiyonluğu savaşının böyle gözükmesi gerektiğini ve bundan daha azını beklemediğini, sert savaştıklarını söylemişti.

Katar GP öncesi basın toplantısında ise bu dediklerine ekleyebilecek bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda İngiliz sürücü, “Hayır, pek yok. O anda öyle dememin sebebi, sahip olmamız gereken zihniyetin öyle olmasıydı, değil mi?”

“Eğer o anda araçta şikayet ederseniz, sizi geriye götürür. Bu yüzden, o anda ilerlemeliydim ve ayrıca, tüm açılardan görmediğiniz bir şeyi yargılamak zor.”

“Ve elbette yeni görüntülerle beraber bunu yeniden inceledik ve artık farklı bir bakış açısına sahibiz.”

“Ancak tüm enerjimi aracı hazırlamaya ve bu hafta sonu doğru ruh halinde olmaya harcıyorum.” dedi.

Verstappen’in araç üstü görüntüleri konusunda ise Hamilton, “Bunu gördüm. Ancak dediğim gibi, yarışta sadece iyi bir iş yapmaya çalışıyordum ve bu beklenmedikti.”

“Olumsuz herhangi bir şeye odaklanmamaya çalışıyorum. Ve şu anda takım, hakemlerle görüşme halinde ve bunu onlara bırakıyorum.”

“Mühendislerle çalışmaya, bu hafta sonuna başlamaya ve onlarla savaşabileceğimize emin olmaya odaklandım.”

“Elbette takımıma tam destek veriyorum. Ancak dediğim gibi, tüm enerjimi hafta sonuna, iyi başlamaya harcamaya çalışıyorum.”

“Hakemlerle yaptıkları görüşmelerde neler yaptıkları veya sonucun ne olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Buna enerji harcamıyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"
Önceki haber

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Alonso: “Saf hız olarak AlphaTauri’nin gerisindeyiz” Katar GP
Formula 1

Alonso: “Saf hız olarak AlphaTauri’nin gerisindeyiz”

Raikkonen: “Verstappen-Hamilton olayı çok abartılıyor” Katar GP
Formula 1

Raikkonen: “Verstappen-Hamilton olayı çok abartılıyor”

Leclerc: “Takımlar şampiyonasında üçüncü olmak önemli” Katar GP
Formula 1

Leclerc: “Takımlar şampiyonasında üçüncü olmak önemli”

Son Haberler

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"

Hakemler, Mercedes'in talebi hakkındaki kararını cuma günü açıklayacak
Formula 1 Formula 1

Hakemler, Mercedes'in talebi hakkındaki kararını cuma günü açıklayacak

Alonso: “Saf hız olarak AlphaTauri’nin gerisindeyiz”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Saf hız olarak AlphaTauri’nin gerisindeyiz”

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.