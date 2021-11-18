Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”

İkili, Interlagos’taki yarışta 4. virajda yan yana gelmiş ancak Verstappen’in geç frenajıyla beraber dışarı taşmıştı.

Yarış kontrol bu olayı inceleme altına almazken, Verstappen’in araç üstü görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Mercedes olayın yeniden incelenmesi için başvuruda bulundu.

Sonrasında rakibini geçip yarışı kazanmayı başaran Hamilton, yarış sonrasında yaptığı açıklamada bu olay hakkında fazla düşünmediğini, dünya şampiyonluğu savaşının böyle gözükmesi gerektiğini ve bundan daha azını beklemediğini, sert savaştıklarını söylemişti.

Katar GP öncesi basın toplantısında ise bu dediklerine ekleyebilecek bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda İngiliz sürücü, “Hayır, pek yok. O anda öyle dememin sebebi, sahip olmamız gereken zihniyetin öyle olmasıydı, değil mi?”

“Eğer o anda araçta şikayet ederseniz, sizi geriye götürür. Bu yüzden, o anda ilerlemeliydim ve ayrıca, tüm açılardan görmediğiniz bir şeyi yargılamak zor.”

“Ve elbette yeni görüntülerle beraber bunu yeniden inceledik ve artık farklı bir bakış açısına sahibiz.”

“Ancak tüm enerjimi aracı hazırlamaya ve bu hafta sonu doğru ruh halinde olmaya harcıyorum.” dedi.

Verstappen’in araç üstü görüntüleri konusunda ise Hamilton, “Bunu gördüm. Ancak dediğim gibi, yarışta sadece iyi bir iş yapmaya çalışıyordum ve bu beklenmedikti.”

“Olumsuz herhangi bir şeye odaklanmamaya çalışıyorum. Ve şu anda takım, hakemlerle görüşme halinde ve bunu onlara bırakıyorum.”

“Mühendislerle çalışmaya, bu hafta sonuna başlamaya ve onlarla savaşabileceğimize emin olmaya odaklandım.”

“Elbette takımıma tam destek veriyorum. Ancak dediğim gibi, tüm enerjimi hafta sonuna, iyi başlamaya harcamaya çalışıyorum.”

“Hakemlerle yaptıkları görüşmelerde neler yaptıkları veya sonucun ne olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Buna enerji harcamıyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images