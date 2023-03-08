Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi"
Bahreyn GP'sini beşinci tamamlayan Lewis Hamilton, Mercedes'in yeni sezona hazırlanırken aracın gideceği yön konusunda kendisini dinlemediğini söylüyor.
Şampiyonluk savaşına dönüş parolasıyla başladığı sezonu en iyi dördüncü araç olarak açan ve bir kez daha podyum savaşından dahi uzak kalan Mercedes'i sorunlarını acilen çözmesi gereken bir süreç beklemekte.
Genelde takıma karşı destekleyici bir tavır takınan Lewis Hamilton'ın duruşu da bu zorlukların ardından biraz olsun değişti diyebiliriz.
BBC'nin Chequered Flag podcast'inde Rosanna Tennant ile röportaj yapan Hamilton, takımın yeni W14'ü tasarlarken kendisini dinlemediğini söylüyor.
Hamilton, "Geçen yıl onlara araçla ilgili sorunları anlattım. Hayatım boyunca pek çok aracın direksiyonuna geçtim, dolayısıyla bir aracın neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyacı olmadığını biliyorum."
"Dolayısıyla şu anki durum hesap verebilmekle, sorumluluk almak ve 'evet, sizi dinlemedik, olmamız gereken yerde değiliz, çalışmamız gerekiyor' demekle ilgili."
"Virajlardaki dengeye bakmalı, tüm zayıf noktaları incelemeli ve takım olarak bir araya gelmeliyiz, yaptığımız şey bu."
"Hala şampiyon bir takımız, sadece bu sene işler yolunda gitmedi. Geçen sene de gitmemişti, ancak bu ileride doğru adımları atamayacağımız anlamına gelmiyor."
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