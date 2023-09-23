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Hamilton: "Mercedes W14 'konsept olarak' sorunlu"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP sıralama turlarının ardından W14'ün konsept anlamında yanlış yönde olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, Japonya'daki sıralama turlarında Red Bull, Ferrari ve McLaren'ın gerisinde dördüncü en hızlı takım görüntüsü çizdi.

Sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'ı geçen Hamilton, araçtan her şeyi aldığını belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "Cuma günü bizim için kötü bir gündü."

"Hafta sonunun üç gününden en az biri kötü geçiyor. Denge çok iyi değildi, bu yüzden gece boyunca iyi bir çalışma yaptık ve araç bugün genel olarak gerçekten iyi hissettirdi."

"Üçüncü antrenmanda hissiyat iyiydi, bu yüzden kendime daha çok güveniyordum."

"Sıralama turlarında da elimden gelen her şeyi yaptım. Turlarımdan memnunum, sadece diğerlerine kıyasla o kadar hızlı değildik."

"İlk sektördeki 0.7 saniyelik fark tamamen arka taraftan kaynaklanıyor. Aracımızın ön tarafında çok fazla kuvvet var, oysa arkada ihtiyaç duyduğumuz tutuş yok. Ön tarafta yol tutuş var ama arkada yok."

"Yani bu konuda gerçekten çok gerideyiz ve benim için bu tamamen konseptle alakalı bir şey."

"Bunun konsept sorunu olduğu %100 açık. Gelecek yıl için bunu değiştirmemiz gerekiyor ki umarım değiştiririz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Gelecek yıl için kapatmamız gereken büyük bir fark var ama Aston Martin'in bu yıla girerken neler yaptığını gördük. McLaren'ların da sezon içerisinde neler yaptığını gördük; Red Bull'un yolundan giderek böyle bir pistte bizim önümüze geçtiler."

"Elimden gelen her şeyi yaptım. Turlarımdan memnunum, sadece diğerlerine kıyasla o kadar hızlı değillerdi."

Hamilton, tek turda kaydettiği ilerlemeden de memnun.

"Sıralama turlarında gerçekten çok mutluydum. Her tur gerçekten güçlüydü - kullanılmış lastiklerle attığımız tur bile güçlüydü."

"Arka taraftaki eksiklik nedeniyle aracı kullanmak biraz zor olsa da, yine de keyifli bir turdu."

"Sanırım George'dan 0.350 saniye öndeydim, yani böyle bir pist için oldukça iyi."

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