Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Mercedes, bu yıl Formula 1'deki dominasyonunu devam ettirdi ve arka arkaya yedinci takımlar ile pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton, bu yılki 17 yarıştan 11'ini kazandı ve 10 pole pozisyonu elde etmeyi başardı.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise aynı araçla 2 galibiyet ve 5 pole pozisyonu aldı. Sonuç olarak Mercedes, bu yılki 17 yarıştan 13'ünü kazandı, 15'ine ise pole pozisyonundan başladı.

Tüm bunlar Mercedes W11'in, tüm zamanların en iyi araçlarından bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor.

Hamilton, araç hakkında şöyle dedi: "W11 gerçekten bir sanat eseri. Takım her yıl yeni bir sanat eseri yapıyor..."

"W11, harika insan grubu tarafından mükemmelleştirmek için tasarlanmış bir şaheser."

"Ama bu şaheserle dışarı çıkıp sınırlarını bulmalı, gitmekten memnun olmayacağı yerleri keşfetmeli ve daha ileriye gitmek, büyümek ve daha fazla hız elde etmek için birlikte çalıştığım insanlarla iletişimde olmalıyım."

"Bu, yıl boyunca devam ettiğiniz harika bir yolculuk ve bir sezonun sonunda ona son kez binmek kesinlikle üzücü."

"Bu aracı son kez kullandığınızda, bunun farkında oluyorsunuz."

Mercedes, gelecek yıl temelde W11 ile yarışsa da, özellikle yere basma gücünü düşürmek adına tabanda önemli değişiklikler olacak.