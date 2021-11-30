Hamilton, Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlikten endişe duymuyor

Lewis Hamilton, Red Bull ve Mercedes arasındaki pist dışı gerilimlerinin, Max Verstappen ile olan şampiyonluk mücadelesini gölgeleyeceğini düşünmüyor.

2021 F1 sezonu boyunca iki takım arasındaki rekabet gittikçe yoğunlaştı ve Brezilya Grand Prix'sindeki olayların ardından bu, daha da arttı.

Bir hafta sonra ise Katar'da takım patronları Christian Horner ve Toto Wolff arasında bazı hararetli tartışmalar yaşandı ve sezonun bitmesine iki yarış kala, bunlar devam edecek gibi görünüyor.

Hamilton ve Verstappen, dünya şampiyonluğunu almak için savaşmaya devam ediyorlar. Ancak Hamilton, pist dışında yaşananların yarış üzerinde herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyor.

Hamilton, "Etkileyeceğini sanmıyorum."

"Sonuçta spor bu, değil mi? Yoğun. Pist içinde ve dışında savaş var. Yani etkilemeyeceğini umuyorum." dedi.

Hamilton, tüm tarafların sorunları çözmek için tartışmalara katılabileceğine inanıyor ve herkesin birbirine saygı duymasını istiyor.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Bence insan olarak, bunun tartışılıp çözülememesi için hiçbir neden yok."

"Bence sonuç olarak saygı kesinlikle önemli. Pist içinde ve dışında birbirimize saygılı olmamız önemli." dedi.

Buna rağmen Hamilton daha önce, Mercedes'in, Brezilya Grand Prix'sinde Verstappen ile yaşadığı olayı yeniden inceleme talebini desteklediğini ancak bunun için bizzat kendisinin talepte bulunmadığını belirtti.

Hamilton, Mercedes için olumsuz sonuçlanan inceleme talebi hakkında, "Bu duruma herhangi bir enerji veya zaman harcamıyorum." dedi.

Şampiyonluk mücadelesi Suudi Arabistan Grand Prix'sinde devam edecek. Verstappen şu anda sürücüler şampiyonasında Hamilton'a karşı sekiz puanla lider durumdayken Mercedes, takımlar şampiyonasında Red Bull'a karşı beş puanlık bir avantaja sahip.