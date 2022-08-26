Hamilton: "Mercedes, Spa'da çok geride"

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Mercedes, Belçika'ya George Russell'ın Macaristan'da elde ettiği pole pozisyonu ve son iki yarışta elde ettikleri çifte podyumlarla geldi.

Hedef, bu hafta sonu galibiyet için savaşmak gibi görünüyordu ancak cuma günkü soğuk şartlarda her iki Mercedes pilotu da tempo yakalamakta zorlandı.

Hamilton, öğleden sonraki seansı Max Verstappen'in 1.3 saniye ardında altıncı sırada tamamladı. Takım arkadaşı George Russell ise onu 0.2 saniye geriden takip etti.

Yarışını yorumlayan Hamilton, Mercedes'in çok hızlı olmadığını ve bunun nedenini anlamakta zorlandığını belirtti.

"Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum, dışarı çıkıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Bunun sebebi lastikler olabilir, lastik sıcaklıkları olabilir, kanatlar olabilir. Pek çok şey olabilir."

"Araçta felaketmiş gibi hissetmiyorum. Sadece ön bölümden çok uzaktayız gibi görünüyor. Fakat cuma günleri hep böyle oluyor ve Cumartesi günü işler biraz değişiyor. Umarım durum yine aynıdır."

Hamilton ve Russell, bu yıl genellikle cuma günleri geride kalıp, sonrasında güçlü performans gösterme eğilimindeler. Bu da ikilinin hafta sonuyla alakalı umutlarını artırıyor.

Hamilton şunları ekledi: "Bu gece verileri analiz etmeye ve araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."

"Burada aracın bana sıralama turlarında geride kaldığım Macaristan ile aynı duyguları vermediğini söylemeliyim fakat cuma ve cumartesi sabahla benzer hissediyorum. Bu da bana durumu tersine çevirebileceğimiz konusunda umut veriyor."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images