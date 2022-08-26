Hamilton: "Mercedes, Spa'da çok geride"
Lewis Hamilton, zorlu geçen ilk günün ardından Formula 1' Belçika Grand Prix'sinde Mercedes'in "çok uzakta" olduğunu düşünüyor.
Mercedes, Belçika'ya George Russell'ın Macaristan'da elde ettiği pole pozisyonu ve son iki yarışta elde ettikleri çifte podyumlarla geldi.
Hedef, bu hafta sonu galibiyet için savaşmak gibi görünüyordu ancak cuma günkü soğuk şartlarda her iki Mercedes pilotu da tempo yakalamakta zorlandı.
Hamilton, öğleden sonraki seansı Max Verstappen'in 1.3 saniye ardında altıncı sırada tamamladı. Takım arkadaşı George Russell ise onu 0.2 saniye geriden takip etti.
Yarışını yorumlayan Hamilton, Mercedes'in çok hızlı olmadığını ve bunun nedenini anlamakta zorlandığını belirtti.
"Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum, dışarı çıkıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
"Bunun sebebi lastikler olabilir, lastik sıcaklıkları olabilir, kanatlar olabilir. Pek çok şey olabilir."
"Araçta felaketmiş gibi hissetmiyorum. Sadece ön bölümden çok uzaktayız gibi görünüyor. Fakat cuma günleri hep böyle oluyor ve Cumartesi günü işler biraz değişiyor. Umarım durum yine aynıdır."
Hamilton ve Russell, bu yıl genellikle cuma günleri geride kalıp, sonrasında güçlü performans gösterme eğilimindeler. Bu da ikilinin hafta sonuyla alakalı umutlarını artırıyor.
Hamilton şunları ekledi: "Bu gece verileri analiz etmeye ve araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız."
"Burada aracın bana sıralama turlarında geride kaldığım Macaristan ile aynı duyguları vermediğini söylemeliyim fakat cuma ve cumartesi sabahla benzer hissediyorum. Bu da bana durumu tersine çevirebileceğimiz konusunda umut veriyor."
George Russell, Mercedes W13
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Perez: "Ritim yakalamak zordu"
Leclerc: "Şu noktada güç düzeni hakkında konuşmak zor"
Son Haberler
Sainz: "Verstappen galibiyet için yarışacak"
Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, bu hafta sonu ortaya koyduğu güçlü performans göz önüne alındığında Max Verstappen'in galibiyet savaşında yer alacağını düşünüyor.
Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"
Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun yaz tatilinde anlaşmalarla alakalı ortaya atılan ve içerisinde Flavio Briatore, Mark Webber ve kendisinin de yer aldığı komplo teorilerinin üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.
Verstappen: "Hafta sonunun başlangıcından itibaren araç çok iyi durumdaydı"
Red Bull pilotu Max Verstappen, hafta sonunun başlangıcından itibaren araçta kendisini iyi hissettiğini ve durumdan memnun olduğunu söyledi.
Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Belçika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.