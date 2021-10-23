Hamilton: “Mercedes, sıralama turlarında biraz geriye düştü”

Hamilton ve Mercedes, cuma gününden itibaren COTA’da çok hızlı gözükmüştü.

Ancak Red Bull, sıralama turlarında rakibine cevap verdi ve Max Verstappen’le beraber pole pozisyonunu elde etti.

Hamilton son turuyla ancak 2. olabilirken, takım arkadaşı Valtteri Bottas 4. oldu ve 5 sıra grid cezasıyla beraber de yarışa 9. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, “Bugün her şeyimi verdim. Sıralama turları boyunca biraz zorlandım. İlk bölümden itibaren biraz geri düştük.”

“Red Bull’lar tüm seans boyunca çok hızlıydı. Bu yüzden son turumdan memnunum.”

“Elbette her zaman gelişebileceğimiz alanlar var. Ancak sahip olduğumuz her şey buydu.”

“Elimizden geldiğince çok çalışacağız. Yarın için iyi bir pozisyonumuz var, bu yüzden umarım ilk viraja doğru iyi bir mücadele olur.”

“Yarış için sahip olduğum zihniyet ise kazanmak ve buradaki taraftarlara, görebilecekleri en iyi yarışı izlettirmek.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images