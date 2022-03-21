Hamilton: "Mercedes, Red Bull'dan daha iyi bir iş yaptı"

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Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, Bahreyn Grand Prix'sinin çoğunda Ferrari ve Red Bull'un gerisindeydi. Ancak yarışın sonlarına doğru çıkan güvenlik aracının gridi bir araya getirmesinin ardından Red Bull pilotları sırayla yarış dışı kalınca, Hamilton podyum finişi gördü.

Verstappen, yarış dışı kaldığı için puan alamamanın bu yılın şampiyonluk mücadelesini etkileyebileceğini söyledi ve Mercedes pilotu Hamilton da kazandıkları avantajın ne kadar önemli olabileceğinin farkında.

Hamilton, "Her puan fark yaratabilir."

"Bir puan ile dünya şampiyonlukları kaçırdım."

"Daha önce söylediğim gibi şu anda performans anlamında onlarla mücadele etmiyoruz. Ancak bu gerçekten harika bir sonuç."

"Elbette şans bizden yanaydı fakat sonuçta daha iyi bir çıkardık. Dayanıklılığımız daha iyiydi. Bu yüzden bunun şanstan ibaret olduğunu söylemem. Bence bu, herkesin ortaya koyduğu büyük çabayla alakalı."

"Ancak bu çok uzun bir sezon. Çok zor bir mücadele olacak ama zorluğu severiz. Bundan gerçekten keyif alıyorum. Ortak bir hedefe odaklanmış ve aç olan insanlarla çalışmak bir ayrıcalık."

"Herkesin bir araya gelmesinden ve böyle bir sonuç almaktan daha iyi bir his yok." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton ve Mercedes hafta sonu boyunca Red Bull ve Ferrari ile arasındaki hız farkından açıkça bahsetti. İngiliz, daha önce aracın yüksek hızını artırması gerektiğini söylemişti.

Takım patronu Toto Wolff, bu dezavantajın nedenlerinden birinin "kanat açısının fazla olması" olduğunu ve bunun aracın sürüklenmesini artırdığını söyledi. Takım, öndekilere yetişmek için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Hamilton ise bunun çabucak düzelmesini beklemiyor.

Hamilton, Suudi Arabistan'da daha rekabetçi olup olamayacakları sorulduğunda, "Hayır sanmıyorum."

"Ancak bu hafta çok şey öğrendik."

"Ferrari'nin ve Red Bull'un düzlüklerdeki hızı çok fazla ve virajlardaki performansları bizden oldukça farklı."

"Aracı sürmek çok zordu ama her zaman daha kötüsü olabilir. Bu nedenle gelecek yarış biraz ilerleme kaydetmemizi umuyorum ama bu temel bir sorun ve düzeltmek zaman alacak." dedi.