Hamilton: "Mercedes-Red Bull mücadelesi, Verstappen'le olan şampiyonluk savaşımdan daha önemli"

Güç dengelerinin hızla değişebildiği 2021 sezonunda, son 2 haftadır Red Bull momentumu arkasına almış gibi duruyor.

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sinde rahat bir galibiyete uzanmış ve performans açısından yeniden rakibinin önüne geçmiş gibi duruyordu ancak Hamilton'ın ana rakibi Verstappen, Amerika ve Meksika'daki yarışları kazanarak Mercedes'in momentumunu durdurmayı başardı.

Hollandalı pilot, Amerika ve Meksika Grand Prix'lerini kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 19'a çıkardı ve bitime 4 yarış kala, önemli bir fark yakalamayı başardı. Ancak Hamilton'a göre, bu fark çok daha büyük olabilirdi.

7 kez dünya şampiyonu, RB16B'nin sezon başından bu yana çok hızlı olduğunu ve RB16B'nin W12'den hâlâ daha hızlı olduğunu belirtirken; Mercedes'in farkı 19 puanda tutarak çok iyi bir iş çıkardığının altığını çizdi.

Konu hakkında konuşan Hamilton, "Red Bull'un ilk günden bu yana ne kadar hızlı olduğuna bakacak olursak, insanların Mercedes'in ne kadar iyi bir iş çıkardığını anladığını düşünmüyorum. Bahreyn'deki testlerde zorlandık ve ilk yarışı zar zor kazanabildik. Sonrasında ise her şeyden maksimumu almayı başardığımız birkaç yarış geçirdik." dedi.

Hamilton ayrıca sezonun ilk yarışlarında Red Bull'un daha çok hata yaptığını belirtse de "Yine de iyi bir iş çıkardılar. Günün sonunda, genellikle onlar kadar hızlı değiliz." diye de ekledi.

Pilotlar Şampiyonası'ndaki mücadelenin yanı sıra Markalar Şampiyonası'nda da Mercedes ve Red Bull arasındaki yakın bir savaş var ve özellikle Sergio Perez'in de form yakalamasıyla birlikte Red Bull, Mercedes'le arasındaki puan farkını son birkaç yarışta indirmeyi başardı.

Rusya Grand Prix'sinin ardından, Mercedes, Red Bull'un tam 33 puan önünde yer almaktaydı ancak Avusturyalı takım; Türkiye, Amerika ve Meksika Grand Prix'lerinde iki pilotuyla da podyumda yer aldı ve bitime 4 yarış kala, Mercedes'le arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başardı.

Hamilton, Markalar Şampiyonası'nın çok önemli olduğunu vurgularken; en az 1 şampiyonluk kazanmaları gerektiğinin de altını çizdi.

"Çok ama çok dürüst olmam gerekirse, kendim hakkında düşünmüyorum. Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 puanla lider olduğumuzun farkındayım. Markalar Şampiyonası en önemlisi."

"Tabii ki Pilotlar Şampiyonası'nı da kazanmak istiyorum ancak Markalar Şampiyonası'ndan gelecek ödül parası, aracın gelişimi ve fabrikada bizim için çalışan insanlar için çok önemli."

"En az bir şampiyonayı kazanmak bizim için çok önemli. Pilotlar Şampiyonası'nı kazanamazsak, en azından Markalar Şampiyonası'nı kazanmamız gerekiyor. Bu sezon 4 yarış kaldı ve bu 4 yarışta da onların önünde kalabilmeyi umuyorum."

*Bu röportaj perşembe günü verildi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images