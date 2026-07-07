Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin sezon boyunca sergilediği dayanıklılığı överken, dikkatleri sezonun ilk bölümünde çeşitli mekanik sorunlar yaşayan eski takımı Mercedes'e çevirdi.

Hamilton, Ferrari'nin dayanıklılık performansı hakkında şunları söyledi: "Bundan gerçekten çok etkilendim."

"Sezona girerken yarış hafta sonlarını yönetme şeklimizi ve operasyonel süreçlerimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyorduk."

"Geçen yıl da bunu geliştirmek için çabalıyorduk. Takımdaki herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor."

"Garaj ekibi pit stoplar için inanılmaz çalışıyor. Çok iyi pit stoplar yapıyoruz."

"Fabrikadaki herkes de bu istikrarı yakalayabilmek için büyük emek harcadı. Bence sezon sonunda farkı yaratacak olan da tam olarak bu olacak."

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes'in her iki pilotu da sezonun ilk bölümünde elektronik kaynaklı birer yarış dışı kalma yaşadı. George Russell, Kanada Grand Prix'sinde teknik arıza nedeniyle yarışa veda ederken, Kimi Antonelli de Barselona'da benzer bir sorun yaşamıştı.

Hamilton, bu arızaların sezonun ilerleyen bölümünde Mercedes'e pahalıya mal olabileceğini düşünüyor.

"Genel olarak bu sezon motorlarda alışık olduğumuzdan daha fazla sorun yaşandığını görüyoruz."

"George ve Kimi'nin batarya tarafındaki durumunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bir noktada ceza almaları gerekeceğini düşünüyorum."

"Sonuçta sadece iki batarya paketi ya da buna benzer sınırlı sayıda bileşen kullanım hakkımız var."

Hamilton, Ferrari açısından en önemli noktanın ise hata yapmadan puan toplamaya devam etmek olduğunu vurguladı.

"Bizim için önemli olan bu avantajı korumak, mümkün olan en yüksek puanı almak ve kazanamayacağımız yarışlarda bile elimizden gelenin en iyisini yapmak."

FIA verileri ne söylüyor?

2026 Formula 1 kuralları kapsamında her pilot sezon boyunca en fazla:

4 içten yanmalı motor (ICE)

4 turbo (TC)

4 egzoz sistemi (EX)

3 MGU-K

3 enerji depolama sistemi (ES)

3 kontrol elektroniği (CE)

kullanabiliyor.

Bu sınırların aşılması halinde pilotlara grid cezası uygulanıyor.

Hamilton'ın açıklamalarına karşın, Britanya Grand Prix'si öncesinde FIA tarafından yayımlanan güç ünitesi kullanım tablosu, Mercedes ve Ferrari'nin sezon boyunca elektrikli güç ünitesi bileşenlerinde aynı sayıda parça kullandığını gösteriyor.

ICE TC EX MGU-K ES CE George Russell 3 3 3 2 3 3 Kimi Antonelli 3 3 3 1 3 3 Charles Leclerc 3 3 2 3 3 3 Lewis Hamilton 3 3 2 3 3 3

Ancak bu tablo önemli bir ayrıntıyı ortaya koymuyor.

Takımların 'parça havuzu' olarak adlandırdığı sistemde, daha önce kullanılan bazı bileşenler yeniden kullanılabiliyor. FIA'nın yayımladığı tabloda ise hangi parçaların tekrar kullanılabilecek durumda olduğu, hangilerinin ise tamamen devre dışı kaldığı belirtilmiyor.

Bu nedenle Kanada'da Russell'ın ya da Barselona'da Antonelli'nin arızalanan elektrikli bileşenlerinin sezonun ilerleyen bölümünde tekrar kullanılıp kullanılamayacağı henüz bilinmiyor.