Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

Mercedes, ilk testte Valtteri Bottas'ın motor sorunu yaşaması ve bu hafta Hamilton'ın yağ basınca anormallik yaşamasının ardından, sezon öncesi testlerinde üç kez motor değiştirmek zorunda kaldı.

Williams da testler boyunca üç farklı motor sorunu yaşadı ve tüm bunlar iki hafta sonra yapılacak Melbourne yarışı için Mercedes'te endişelere yol açmış durumda.

Takımın sezon öncesi test programı hakkında konuşan Hamilton, aracın potansiyelinin açık olmasına rağmen işlerin gidişatından tamamen memnun olmadıklarını söyledi.

“Bence iyi bir kış testi geçirdik. Ama mükemmel değildi. Çözmemiz gereken oldukça fazla sorun olduğunu gördük. Ancak bunların testlerde ortaya çıkması tam olarak kötü bir şey sayılmaz."

"Bunu bir kenara bırakırsak, performansımızın, dün dışında attığımız turların, tamamladığımız mesafenin ve bu süreçte keşfettiğimiz şeylerin oldukça iyi olduğuna inanıyorum. Diğerlerine kıyasla nerede olduğumuz konusunda hiçbir fikrim yok, takım muhtemelen bunun hakkında daha iyi bir fikre sahip olmalı."

Motor sorunlarından endişe duyup duymadığı sorusuna Hamilton, "Bu bir endişe kaynağı mı? Evet, elbette. Normalde sezon öncesi dayanıklılığa çok daha fazla güveniyoruz, bu yüzden mükemmel değil. İkinci veya üçüncü motorumuzdayız."

"Bu bizim için kolay veya rahat bir durum değil. Ama fabrikaya geri dönen çocukların, doğru şekilde sezon başlayacağımızdan emin olmak için önümüzdeki iki hafta için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına olan güvenim tam."

Dayanıklılık sorunları dışında Hamilton, W11'de kendisini rahat hissettiğini söyledi.

"Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum ama aracı iyi anlıyorum. Rahatım ve Melbourne'de sahip olduğumuz araçla saldırabileceğimden ve ondan her şeyi çıkarabileceğimden eminim. Diğerlerinin önünde kalmak için yeterli olup olmayacağını göreceğiz."