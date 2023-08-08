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Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Lewis Hamilton'a göre zor günleri devam eden Mercedes her şeye rağmen Monako'dan bu yana büyük adımlar atmış vaziyette.

Matt Kew
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Yeni döneme "sıfır sidepod" gibi radikal bir konseptle giriş yapan Mercedes, bekleneni alamadığı 1.5 sezonun ardından farklı bir yoldan gitmeye karar verdi.

Monako GP'sinden bu yana Red Bull ve Aston Martin konseptlerinin birleşiminden oluşan bir sidepod tasarımına geçen takım, yeni konseptle dört podyum ve bir pole pozisyonu yakaladı.

Buna rağmen Red Bull ile fark henüz kapanmış değil, dolayısıyla takım için ciddi bir başarıdan söz etmek mümkün değil.

Bu sezon performansını arttıran Hamilton ise takımın büyük adımlar attığını düşünüyor.

Hamilton, "Herkesle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Herkes delicesine sıkı çalışıyor."

"Büyük adımlar atıyoruz. Sanırım attığımız en büyük adım Monako'ya getirdiğimiz güncellemelerdi, o zamandan bu yana araç gerçekten çok ilerledi."

"Aracı nereye konumlandırmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz, çok daha tutarlıyız, sürekli podyum ve ilk beş görüyoruz. Gerçekten harika."

"Ayrıca araç sağlam, dayanıklılık harika. Pek çok olumlu nokta mevcut." 

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Photo by: Erik Junius

Yine de aracın birtakım eksiklikleri olduğunu kabul eden Hamilton, yere basma gücü ve denge sorunlarının çözülmesini istiyor.

Hamilton, "Denge üzerinde hala çalışmamız gerekiyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi daha fazla bastırma kuvvetine ihtiyacımız var."

"Fabrikadaki herkesin bunu yapmaya odaklandığını biliyorum. Şu an takımlar şampiyonasında ikinci olmaya odaklanmış durumdayız, ben de pilotlar şampiyonası üçüncülüğünü istiyorum."

"Sezonun ikinci bölümünde diğerlerinin ne kadar gelişeceğini bilmiyorum ama hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum."

"Aston Martin'e ne olduğunu ve nasıl geri adım attıklarını bilmiyorum, McLaren'in ise ikinci yarıda gerçekten güçlü olacağına eminim."

"Ferrari ve biz çok yakındık, bu yüzden pistlere bağlı olarak birtakım değişimler göreceğimizden eminim. Umarım biraz daha iyi olabiliriz." dedi.

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