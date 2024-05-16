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Formula 1 Emilia Romagna GP

Hamilton: "Kararı ben verseydim yerime Antonelli'yi getirirdim"

Lewis Hamilton, eğer kararı veren kişi olsaydı Mercedes'teki boşalan koltuğuna Kimi Antonelli'yi getireceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'le geçirdiği 12 sezonun ardından gelecek yıl Ferrari'ye katılacağını açıkladı. 

Şu anda Hamilton'ın Mercedes'teki boşalan koltuğunun yerine geçebilecek adaylar arasında Alex Albon, Fernando Alonso, Carlos Sainz ve hatta Max Verstappen görülüyordu. 

Verstappen'in Red Bull ile 2028 sonuna kadar sürecek mevcut bir anlaşması olmasına rağmen, son zamanlarda Mercedes ile yoğun bir şekilde ilişkilendirildi. Albon ve Alonso geçtiğimiz haftalarda sırasıyla Williams ve Aston Martin ile yeniden anlaştı.

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen'in Adrian Newey'in ayrılmasından ve 2026'da takımın ne kadar rekabetçi olacağına dair belirsizlikten rahatsız olduğu düşünülüyor.

Ancak Hamilton, bu boş koltuk için Mercedes'in biraz daha yakın bir yere bakması gerektiğine inanıyor.

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde verdiği demeçte Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, Toto'nun planlarının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, ama bence genç bir pilot daha iyi bir fikir olur." 

"Eğer bu benim işim olsaydı, kesinlikle Kimi'yi [Antonelli] alırdım."dedi.

Gerçekçi olmak gerekirse, Mercedes'in gelecek sezon için seçeneklerinin Sainz ve Antonelli'den ibaret olduğu düşünülüyor. Sainz'ın Mercedes'ten bir teklif aldığı söylenirken, Antonelli'nin de F1'e Williams ile giriş yapacağı söyleniyor.

Alman markasının Sainz'e ikinci sezon opsiyonuyla birlikte yalnızca bir yıllık bir anlaşma önerdiği düşünülüyor. Ancak 29 yaşındaki pilotun daha fazla güvence ve daha uzun bir sözleşme istediği söyleniyor.

Hamilton bu konuda, "Bence Carlos harika bir sürücü."

"Bu yüzden nereye giderse gitsin, her takım için olumlu olacağını düşünüyorum." dedi.

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