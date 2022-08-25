Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor! Sonraki / Ricciardo, Formula 1’e bir yıl ara vermeyi reddetmiyor
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"

Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemeler sayesinde artık galibiyeti çok yakın olduğu görüşünde.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"
Haberi dinle

Geçen yılın Markalar Şampiyonu; 2011'den beri ilk kez, araçların zemin etkisine geçmesiyle de birlikte yarış kazanamadığı bir sezon geçiriyor.

Ancak Mercedes, yaz arasından önceki yarışlarda büyük ilerleme kaydetti ve Hamilton, Belçika'ya üst üste 5 podyum elde etmiş halde geldi.

Mercedes'in Spa'da kazanmaya daha da yaklaştığını düşünüyor ancak bu yükselişi devam ettirmenin zor olacağı konusunda da temkinli:
"Elbette geliştiğimizi düşünüyorum. Son yarışlarda büyük bir tutarlılığı sahibiz ve bu ilerleme takımı bir amaç etrafında toplayıp hep beraber zorlamamızı sağlıyor."

"Aracımız da artık gerçek bir yarış otomobili olduğunu hissettiriyor. Son yarımızın, aldığımız en iyi sonuç olması ise diğer takımlarla olan farkı kapatabileceğimiz konusunda bize çok büyük güven veriyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton şu anda 14 yarışla, kariyerinin en uzun zafersiz dönemini yaşıyor. Daha önceki en uzun zafersiz dönemi 2009 ve 2013'deki 9 yarışlık serilerdi ve bunların ikisinde de Macaristan GP'yi kazanarak kötü talihini kırmıştı.

Mercedes Mühendislik Şefi Andrew Showlin, yıl boyunca araçla yaşadığı zorluklar nedeniyle büyük bir şok dönemi geçirdiğini ancak bunun; gridin zirvesine olan tırmanışta kendilerine yardımcı olacağını ve güven verdiğini söyledi.

Takım arkadaşıyla aynı görüşte olan George Russell, " Lewis'in özgüvenini paylaşıyorum. Yılın başındaki aracımıza göre gözle görülür bir ilerleme kaydettik ve yaz arasından önceki zorluklar bizim takım olarak kenetlenmemizi sağladı. Bu ivmemizi devam ettirmek için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı

paylaşım
yorumlar
Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Önceki haber

Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Sonraki haber

Ricciardo, Formula 1’e bir yıl ara vermeyi reddetmiyor

Ricciardo, Formula 1’e bir yıl ara vermeyi reddetmiyor
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Resmi: Bastianini, 2023'te Ducati fabrika takımıyla yarışacak
MotoGP

Resmi: Bastianini, 2023'te Ducati fabrika takımıyla yarışacak

Verstappen, MotoGP'nin sprint planından etkilenmedi: "Yarış pazar günü yapılır"
Formula 1

Verstappen, MotoGP'nin sprint planından etkilenmedi: "Yarış pazar günü yapılır"

Martin: "Bir tur daha dördüncü kalmaktansa kaza yapmayı tercih ederim" Avusturya GP
MotoGP

Martin: "Bir tur daha dördüncü kalmaktansa kaza yapmayı tercih ederim"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Belçika GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak Belçika GP
Formula 1

Mercedes, Belçika GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Mercedes, 2022'de yaşadığı zorluklara rağmen araç konseptini neden korudu?
Formula 1

Mercedes, 2022'de yaşadığı zorluklara rağmen araç konseptini neden korudu?

Wolff: "Bir gün depresyondayız, diğer gün coşkuluyuz"
Formula 1

Wolff: "Bir gün depresyondayız, diğer gün coşkuluyuz"

Son Haberler

F1, bir diğer üretici döngüsüyle karşılaşacaklarını düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

F1, bir diğer üretici döngüsüyle karşılaşacaklarını düşünmüyor

Formula 1 ve FIA, 2026'dan itibaren spora giriş yapacak Audi ve Porsche'nin kalıcı olacaklarını ve kısa süre sonra ayrılmayacaklarını düşünüyor.

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 3. antrenman: Perez lider, Red Bull 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez lider tamamladı.

Leclerc: "Faydasız olacağı için sıralama performansına odaklanmadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Faydasız olacağı için sıralama performansına odaklanmadık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP'de cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında sıralama performansına pek odaklanmadıklarını, bunun yerine daha çok yarış performansına odaklandıklarını söyledi.

Resmi: Leclerc grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Leclerc grid cezası aldı

Ferrari, üçüncü antrenman seansı öncesinde Charles Leclerc'in yeni güç ünitesi parçalarına geçtiğini doğruladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.