Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"

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Geçen yılın Markalar Şampiyonu; 2011'den beri ilk kez, araçların zemin etkisine geçmesiyle de birlikte yarış kazanamadığı bir sezon geçiriyor.

Ancak Mercedes, yaz arasından önceki yarışlarda büyük ilerleme kaydetti ve Hamilton, Belçika'ya üst üste 5 podyum elde etmiş halde geldi.

Mercedes'in Spa'da kazanmaya daha da yaklaştığını düşünüyor ancak bu yükselişi devam ettirmenin zor olacağı konusunda da temkinli:

"Elbette geliştiğimizi düşünüyorum. Son yarışlarda büyük bir tutarlılığı sahibiz ve bu ilerleme takımı bir amaç etrafında toplayıp hep beraber zorlamamızı sağlıyor."

"Aracımız da artık gerçek bir yarış otomobili olduğunu hissettiriyor. Son yarımızın, aldığımız en iyi sonuç olması ise diğer takımlarla olan farkı kapatabileceğimiz konusunda bize çok büyük güven veriyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton şu anda 14 yarışla, kariyerinin en uzun zafersiz dönemini yaşıyor. Daha önceki en uzun zafersiz dönemi 2009 ve 2013'deki 9 yarışlık serilerdi ve bunların ikisinde de Macaristan GP'yi kazanarak kötü talihini kırmıştı.

Mercedes Mühendislik Şefi Andrew Showlin, yıl boyunca araçla yaşadığı zorluklar nedeniyle büyük bir şok dönemi geçirdiğini ancak bunun; gridin zirvesine olan tırmanışta kendilerine yardımcı olacağını ve güven verdiğini söyledi.

Takım arkadaşıyla aynı görüşte olan George Russell, " Lewis'in özgüvenini paylaşıyorum. Yılın başındaki aracımıza göre gözle görülür bir ilerleme kaydettik ve yaz arasından önceki zorluklar bizim takım olarak kenetlenmemizi sağladı. Bu ivmemizi devam ettirmek için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı