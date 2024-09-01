Hamilton: "Mercedes, benimkinden daha iyi sonuçlara Antonelli ile ulaşabilir"
Lewis Hamilton, İtalya GP'si sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşadığını ve takımın daha iyi sonuçları hak ettiğini söyledi.
Lewis Hamilton, Monza'daki yakın geçen sıralama turlarının ardından, beklediği performansı gösterememesinin dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
Ancak takımının hafta sonu boyunca ortaya koyduğu sıkı çalışmayı överek, gelecekte daha iyi sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi.
Hamilton, sıralama turları sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belki de önümüzdeki birkaç saat boyunca kendime kızacağım."
"Ama en nihayetinde ileriye ve ilerlemeye odaklanmalıyım."
"İyi bir yarış aracımız var. Takım bu hafta sonu inanılmaz bir iş çıkardı. Araç çok daha iyi hissettiriyordu."
"Takım daha iyisini hak ediyor. Belki bunu Kimi Antonelli ile elde ederler."
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