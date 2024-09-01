Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Hamilton: "Mercedes, benimkinden daha iyi sonuçlara Antonelli ile ulaşabilir"

Lewis Hamilton, İtalya GP'si sıralama turlarının ardından hayal kırıklığı yaşadığını ve takımın daha iyi sonuçları hak ettiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020340069-LAT-20240831-GP2416_083924_V6A3900

Lewis Hamilton, Monza'daki yakın geçen sıralama turlarının ardından, beklediği performansı gösterememesinin dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Ancak takımının hafta sonu boyunca ortaya koyduğu sıkı çalışmayı överek, gelecekte daha iyi sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi.

Hamilton, sıralama turları sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belki de önümüzdeki birkaç saat boyunca kendime kızacağım."

"Ama en nihayetinde ileriye ve ilerlemeye odaklanmalıyım."

"İyi bir yarış aracımız var. Takım bu hafta sonu inanılmaz bir iş çıkardı. Araç çok daha iyi hissettiriyordu."

"Takım daha iyisini hak ediyor. Belki bunu Kimi Antonelli ile elde ederler."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Sıralama turları benim zayıf yönüm"

Hamilton: "Sıralama turları benim zayıf yönüm"

Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Sıralama turları benim zayıf yönüm"
Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor

Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor

Formula 1
İtalya GP
Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor
Hamilton: "Kimi'nin iyi olmasına sevindim"

Hamilton: "Kimi'nin iyi olmasına sevindim"

Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Kimi'nin iyi olmasına sevindim"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Formula 1
İtalya GP
Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı
Wolff, Hamilton'ın Ferrari hamlesinden "beş dakika sonra" Antonelli'ye karar vermiş

Wolff, Hamilton'ın Ferrari hamlesinden "beş dakika sonra" Antonelli'ye karar vermiş

Formula 1
İtalya GP
Wolff, Hamilton'ın Ferrari hamlesinden "beş dakika sonra" Antonelli'ye karar vermiş
Mercedes, Monza'daki "sauna" koltuk problemine çözüm arıyor

Mercedes, Monza'daki "sauna" koltuk problemine çözüm arıyor

Formula 1
İtalya GP
Mercedes, Monza'daki "sauna" koltuk problemine çözüm arıyor

Son Haberler

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hamilton: "Hafta sonu boyunca diğerleri hızlanırken biz yavaşladık"
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Magnussen: "Aldığım ceza beni hayal kırıklığına uğrattı"
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye