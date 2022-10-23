Hamilton: "Mercedes iyi bir araç hazırlarsa, onları zirveye taşıyacağım"
Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinde Max Verstappen'e mağlup olmasına rağmen Mercedes'e çağrıda bulundu ve eğer iyi bir araç tasarlarlarsa, onları zirveye taşıyacağını söyledi.
Hamilton, Verstappen'in yavaş pit stopunun ardından Austin'deki yarışın liderliğini almayı başardı ancak son bölümde genç sürücünün kendisini geçmesine engel olamadı.
Mercedes'in bu hafta sonu getirdiği güncelleme paketinden övgüyle bahseden Hamilton, bu yılki ilk galibiyetini kaçırdığı için hayal kırıklığına uğrasa da, ortaya koydukları performansın, 2023 çalışmaları için kendilerini motive edeceğini söyledi.
İngiliz pilot, Sky Sports'a şöyle dedi: "Bugün, iyi bir tempoya sahip olduğumuzu ve hâlâ mücadelede olduğumu gördüm. Takım iyi bir araç ürettiğinde onu zirveye taşıyacağımı biliyorum. Sadece çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."
"Öncelikle takıma çok teşekkür etmek istiyorum çünkü fabrikadaki herkes çok sıkı çalışıyor ve tüm takım için hiç de kolay bir yıl olmadığını biliyoruz."
"Buraya güncellemelerle geldik. Takım bu güncellemeleri getirmek için çok çalıştı ve gerçekten önemli bir etki yaptı, ki bu sayede daha yakın olduğumuzu gördük."
"Gerçekten tüm ekibimle gurur duyuyorum. Kazanamadığım için üzgünüm fakat kesinlikle her şeyimi verdim." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton'ın kazandığı puanlar ve George Russell'ın beşinciliği, Mercedes'in takımlar şampiyonasındaki ikincilik savaşında Ferrari ile arayı biraz daha kapatmasını sağladı.
Red Bull matematiksel anlamda şampiyonluğu garantilese de, ikinci Ferrari ile üçüncü Mercedes arasında artık 53 puan var.
Hamilton sözlerine şöyle devam etti: "Liderdik ve onun [Verstappen] tur başına bir saniye farkla geldiğini görebiliyordum fakat buna cevap veremiyordum."
"Atak yaptığı zaman düzlükte çok geriden geldi, sanırım düzlüklerde bizden 10 km/s kadar daha hızlılar ve düzlüğün sonunda aynalarımız o kadar titriyor ki nerede olduğunu bile göremedim. Bu yüzden savunmak zordu."
"Olan bitenlerden, geçen yıl son yarışta yaşananlardan, bu yıl aracımızın performansı açısından karşı karşıya olduğumuz durumdan, ortada dolaşan tüm bu haberlerden ve diğer pek çok şeyden sonra, takımlar şampiyonasında ikinci olmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade etmem zor."
"Dolayısıyla bir yarış kazanmak hepimiz için harika ve son derece ödüllendirici olurdu."
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