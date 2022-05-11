Hamilton: "Mercedes ilk beş yarışın ardından hâlâ başladığı yerde"

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Mercedes bu yıl yaşadığı dalgalanma sorunlarının ardından kendisini gridin ortasındaki savaşın içerisinde bulmuştu.

Alman üretici henüz geride kalan yarışlarda ilerleme kaydedemedi ve saf performansla podyum için savaşabilecek gibi görünmüyorlar.

Son yarış Miami'de iki Mercedes pilotu birden Valtteri Bottas'a geçilmek üzereydi ancak Fin pilotun hatasıyla yarışı beşinci ve altıncı bitirdiler.

Sonuç olarak Mercedes, Bahreyn'le benzer konumda görünüyor ve Lewis Hamilton da bunu doğruluyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton'a takımın ileriye doğru gittiğine yönelik herhangi bir işaret görüp görmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Maalesef hayır. İlerleme kaydedemedik. İlk yarışla aynı hıza sahibiz. Bu yüzden soruna bir çözüm aramaya devam etmeliyiz"

"Maalesef geride kalan beş yarışta herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Bir noktada bunu yapabilmemizi umuyorum fakat şimdi sadece çok çalışmamız gerekiyor."

Hamilton, dalgalanma sorununun pistten piste değiştiğini de ekliyor.

"Miami'deki yarışta, düzlüklerdeki dalgalanma sorunuyla ilgili herhangi bir problem yaşamadık." "Durum, aracı ne kadar yukarı kaldırdığımız veya yere yaklaştırdığımıza bağlı olarak pistten piste değişiyor." "Bu yarışta her şey iyiydi, sadece araç yeterince hızlı değildi."