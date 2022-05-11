Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Hamilton: "Mercedes ilk beş yarışın ardından hâlâ başladığı yerde"

Lewis Hamilton, 2022 Formula 1 sezonunun ilk beş yarışında herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini söylüyor

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton: "Mercedes ilk beş yarışın ardından hâlâ başladığı yerde"
Haberi dinle

Mercedes bu yıl yaşadığı dalgalanma sorunlarının ardından kendisini gridin ortasındaki savaşın içerisinde bulmuştu.

Alman üretici henüz geride kalan yarışlarda ilerleme kaydedemedi ve saf performansla podyum için savaşabilecek gibi görünmüyorlar.

Son yarış Miami'de iki Mercedes pilotu birden Valtteri Bottas'a geçilmek üzereydi ancak Fin pilotun hatasıyla yarışı beşinci ve altıncı bitirdiler.

Sonuç olarak Mercedes, Bahreyn'le benzer konumda görünüyor ve Lewis Hamilton da bunu doğruluyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton'a takımın ileriye doğru gittiğine yönelik herhangi bir işaret görüp görmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Maalesef hayır. İlerleme  kaydedemedik. İlk yarışla aynı hıza sahibiz. Bu yüzden soruna bir çözüm aramaya devam etmeliyiz"

"Maalesef geride kalan beş yarışta herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Bir noktada bunu yapabilmemizi umuyorum fakat şimdi sadece çok çalışmamız gerekiyor."

Hamilton, dalgalanma sorununun pistten piste değiştiğini de ekliyor.

"Miami'deki yarışta, düzlüklerdeki dalgalanma sorunuyla ilgili herhangi bir problem yaşamadık."

"Durum, aracı ne kadar yukarı kaldırdığımız veya yere yaklaştırdığımıza bağlı olarak pistten piste değişiyor."

"Bu yarışta her şey iyiydi, sadece araç yeterince hızlı değildi."

paylaşım
yorumlar
Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"
Önceki haber

Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams, Audi ile görüşmelere açık Miami GP
Formula 1

Williams, Audi ile görüşmelere açık

Monako GP öncesi yapılan yardım maçı bu yıl geri dönüyor
Formula 1

Monako GP öncesi yapılan yardım maçı bu yıl geri dönüyor

Red Bull, Porsche ile işbirliğine açık Miami GP
Formula 1

Red Bull, Porsche ile işbirliğine açık

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes ilk beş yarışın ardından hâlâ başladığı yerde"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes ilk beş yarışın ardından hâlâ başladığı yerde"

Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"

Verstappen: "Monako'nun yeri doldurulamaz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Monako'nun yeri doldurulamaz"

Ricciardo, Miami'de normalden daha az sıvı tükettiği için zorlanmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Miami'de normalden daha az sıvı tükettiği için zorlanmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.