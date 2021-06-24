Hamilton: “Mercedes ile yeni kontrat hakkında görüşmelere başladık”

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisinin de etkisiyle kontrat görüşmelerine geç başlamış ve şubat ayında Mercedes ile 1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Fakat geçen ay Hamilton, Mercedes ile 2022 için yeni kontrat görüşmelerine daha erken başlamak istediğini dile getirmişti ve yaz tatilinde “gelecek ile ilgili resmin netleşeceğini” belirtmişti.

Steiermark Grand Prix'sinde Hamilton’a kontrat hakkındaki durum sorulduğunda Mercedes takım patronu Toto Wolff’la bu konuda görüşmelere başladığını doğruladı.

“Görüşmelere başladık.”

“Bu konuda söyleyebileceğim çok bir şey yok, şu ana kadar birkaç görüşme yaptık ve her şey olumlu gözüküyor.”

Hamilton'ın geçtiğimiz sene sadece 2021'i kapsayan bir yıllık sözleşme imzalaması Britanyalı pilotun F1'deki geleceği hakkında soru işaretleri oluşmasına yol açtı ancak Hamilton, planlarının 8. şampiyonluğu kazanıp rekoru kırmasına bağlı olmadığını belirtmişti.

Mercedes, hem Hamilton hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın mevcut anlaşmalarının yıl sonunda sona erdiği için yeni pilot sözleşmeleri görüşmelerinin yapıldığı yoğun bir dönemle karşı karşıya kalacak.

Bottas ile Mercedes sürücü akademisi pilotu George Russell'ın koltuk için rekabeti ettiğine dair birçok spekülasyon bulunuyor. Çünkü Russell, Williams ile üç yıllık anlaşmasının sonuna geliyor.

Bottas, 2021’e oldukça zor bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar üçüncülükten daha iyi bir sonuç elde edemedi ve Hamilton’ın kazandığı puanların yarısından az puan topladı.

Yine de Hamilton, Bottas’ı F1’de şu ana kadar sahip olduğu “en iyi takım arkadaşı” olduğunu söyleyerek övdü. İkili, 4 yıldır Mercedes’e takımlar şampiyonasını kazandırıyor.

Hamilton, “En iyi takım arkadaşı dediğimde sadece pilot performansından bahsetmiyorum.”

“Bu, takımın güveni ve takım arkadaşınızla nasıl çalıştığınızla alakalı.” dedi.

Britanyalı pilot sözlerine Mercedes’in mevcut sürücü kadrosunu değiştirmesine gerek olmadığını belirterek devam etti.

Hamilton, "Bakın, şu anda takım arkadaşım ve ikimiz de kariyerimizde iniş çıkışlar yaşadık."

“Fakat dediğim gibi, harika bir takım arkadaşı olduğunu düşünüyorum ve bunun [sürücü kadrosunun] değişmesinin gerektiğini düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Ardından, Hamilton'a yeni takım arkadaşının George Russell olması ihtimali hakkındaki yorumları sorulduğunda, "Şu anda takım arkadaşım değil, bu yüzden başka bir şey söylememe gerek yok." cevabını verdi.

George Russell, Williams 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images