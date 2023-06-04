Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"

Hamilton'ın mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor. Her anlaşma sonunda olduğu gibi Hamilton'ın adı gelecek sene için Ferrari ile anıldı ve hatta onun spordan ayrılabileceği iddia edildi.

Hamilton'ın geleceği her yarış hafta sonunda gündeme geliyor ancak şampiyon pilot, İspanya GP sonrası açıklamalarında ilk defa anlaşma yenileyeceklerini net bir şekilde ifade etti.

Yeni anlaşmanın yakın olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Aslında henüz bir şey imzalamadım ancak sanırım yarın Toto ile bir görüşmemiz olacak. Bu açıdan umarım, bir şeyler yaparız." dedi.

Hamilton'ın bu yorumu Wolff tarafından desteklendi. Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Bir kahve içmek için zaman bulmalıyız. Bu yarım saat sürecektir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes ile görüşlerinde performansın etkili olmadığını söyledi ancak hem kendisi hem de takım için 2024'te Red Bull'la mücadele edebilmeye odaklanmanın daha kolay olacağını kabul etti.

Hamilton, "Bugün gördünüz. Sonuçlarım ya da performansım bu anlaşma konusundan etkilenmiyor."

"Ancak her zaman aklınızın bir ucunda bir bu konu olur, bunu başardığınızda, sonrasında daha fazla geleceğe odaklanabilirsiniz."

"Ancak söylediğim gibi, ben bu takımla her zaman olduğundan daha sıkı çalışıyorum. Takımda çok fazla güç olduğunu ve onların hâlâ çok aç olduğunu görüyorum."

"Bugünkü podyum, bu kadar kısa sürede birlikte çalıştığım tüm insanlardaki heyecanı görme açısından gerçekten çok özeldi."

"Fabrikaya geri döndüğümüzde, ofiste çok büyük enerji olacak. Ancak bu insanlar, iki saniyeyi bile eğlenmek ve mutlu olmak için boşa geçirmiyorlar."

"Sonrasında kitaplarına dönüp bir sonraki yarışı nasıl kazanabileceğimizi bulmaya çalışacaklar. Bu yüzden onları seviyorum." dedi.