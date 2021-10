Hamilton: "Mercedes ile olduğum yerden ve yaptıklarımdan gurur duyuyorum"

Lewis Hamilton, bir Formula 1 sürücüsü olarak emekli olduğunda hiç Ferrari tulumu giymemiş olmasını "inanılmaz" bulduğunu söylemişti.

Eski Ferrari takım direktörü Domenicali ise Hamilton/Ferrari konuşmalarına cevap verdi. Domenicali, Hamilton'ı getirmenin, kendisinin Ferrari'de olduğu 2008-2014 döneminde bile değerlendirildiğini itiraf etti.

Ferrari'de takım patronuyken Hamilton ile anlaşma yapmak istediği hakkında sorulara cevap veren Domenicali, "Dürüst olmak gerekirse, evet."

"Bu doğru ve bunu değerlendirdik ama bence, Lewis'in bize verdiği cevap, doğru olandı."

"Onun, Ferrari'ye katılma ihtimalinin geride kaldığını düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates with his team after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images