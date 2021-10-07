Hamilton: "Mercedes ile olduğum yerden ve yaptıklarımdan gurur duyuyorum"

Lewis Hamilton, bir Formula 1 sürücüsü olarak emekli olduğunda hiç Ferrari tulumu giymemiş olmasını "inanılmaz" bulduğunu söylemişti.

Eski Ferrari takım direktörü Domenicali ise Hamilton/Ferrari konuşmalarına cevap verdi. Domenicali, Hamilton'ı getirmenin, kendisinin Ferrari'de olduğu 2008-2014 döneminde bile değerlendirildiğini itiraf etti.

Ferrari'de takım patronuyken Hamilton ile anlaşma yapmak istediği hakkında sorulara cevap veren Domenicali, "Dürüst olmak gerekirse, evet."

"Bu doğru ve bunu değerlendirdik ama bence, Lewis'in bize verdiği cevap, doğru olandı."

"Onun, Ferrari'ye katılma ihtimalinin geride kaldığını düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates with his team after the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si öncesi basın toplantısında Hamilton, Mercedes'te yaptıklarından gurur duyduğunu anlattı.

Ferrari'ye geçiş yapabileceği dönem hakkında düşünceleri sorulan Hamilton, "Pek düşünmüyorum. Düşünmek için bir nedenim yok."

"Bu bir dönemin sonundan bir parçaydı ve seçeneklerimi iyi değerlendirmem gerekiyordu. Olduğum yerden ve Mercedes ile yaptıklarımdan gurur duyuyorum."

"Sanırım daha önce de söylemiştim. Ferrari'ye gitme fikri çok kısa vadeli göründü. Mercedes ile ömür boyu bir ailesiniz."

"Eğer Mercedes'ten gelen efsanevi sürücülere bakarsanız, hepsi 90'lı yıllara kadar takımda kaldı. Bu başka bir marka ve takımda göremeyeceğiniz bir şey."

"Bununla gurur duyuyorum ayrıca herkesten daha fazla şey başardık. Bu harika takım çalışması ve bağlılığımız sayesinde oldu. Bunu hafife alamam." dedi.