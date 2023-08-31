Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Perşembe günü uzun süredir devam eden dedikodulara son noktayı koyan Mercedes, hem Hamilton'ın sözleşmesinin uzatıldığını, hem de George Russell'ın 2025 sezonuna kadar takımda kalacağını resmen açıkladı.

2013 sezonundan bu yana Mercedes için yarışan Hamilton, böylece takımla tam 13 sezon geçirmiş ve gerek altı şampiyonlukla, gerek bu dönem nasıl bir ikon haline geldiğiyle F1 tarihinin en başarılı ortaklıklarından birini geride bırakmış olacak.

Sözleşme duyurusunun hemen ardından katıldığı basın toplantısında Hamilton, takıma yeniden zirveye dönüş yolunda yardım etmek istediğini açıkça ortaya koymakta.

Sözlerine espri yaparak başlayan Hamilton, "Bana bir süre daha katlanmak zorundasınız!"

"Böyle bir ekiple çalıştığım için daha mutlu olamazdım. Birlikte inanılmaz bir yolculuk geçirdik,"

"Mercedes beni 13 yaşımdan beri destekledi, uzun bir yolculuktu ve hala yapacak çok şey var, bu yüzden bu işte birlikteyiz."

"Ön sıralara geri dönmek için çok çalışmamız gerekecek, ancak olmayı tercih edeceğim başka hiçbir takım yok." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes'ten herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Hamilton, "Hayır, kesinlikle devam etmek istedim."

"Hayatta her zaman inişler ve çıkışlar vardır, mesela geçen yıl zor bir yıldı. Eminim herkes devam etmek isteyip istemediğini sorguluyordu çünkü zirvede olmamak çok zor."

"Ancak bu duygu hızla kayboluyor, zihninizi ve enerjinizi olabileceğinizin en iyisi olmaya, karşılaştığınız durumlarla başa çıkmaya harcıyorsunuz."

"Geçen yıl bunu başarabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyorum. Bu yıla kötü başladık, sonrasında ise gerçekten harika sonuçlar elde ettik; takımlar şampiyonasında ikinciyiz."

"Planımız yerimizi korumak ve daha sonra da önümüzdeki takımlarla aramızdaki farkı kapatmak." dedi.