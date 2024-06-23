Hamilton: "Mercedes için iyi bir gündü"

Mercedes, takım için iyi geçen Kanada Grand Prix'sinin ardından İspanya Grand Prix'sine de sezonun başlarına kıyasla güçlü bir şekilde geldi.

Lewis Hamilton pazar günkü yarışta podyumun üçüncü basamağına yerleşirken, George Russell dördüncü oldu.

Startta bir sıra kaybeden Hamilton, üçüncülükten memnun olsa da iyi bir startla daha iyi bir pozisyonda olabileceğini düşünüyor.

"İyi bir gün ve sağlam bir hafta sonu oldu. Çok sıkı çalıştıkları için takıma büyük bir teşekkür borçluyum."

"Strateji ve pit stoplar gerçekten çok iyiydi."

"Ne yazık ki kötü bir start aldım ve Ferrari'lere karşı pozisyon kaybettim, bu yüzden geri dönmek için çok mücadele verdim."

"Daha iyi bir startla öndekilere tutunabilir miydik bilmiyorum ama galiba bu kadar geride kalmazdık."