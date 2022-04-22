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Hamilton: "Mercedes için her hafta sonu bir kurtarış"

Lewis Hamilton, takımın Imola'daki sıralama turlarında iki araçla birden Q1'e çıkamamasının ardından, Mercedes için şu anda "her hafta sonunun bir kurtarış" olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton: "Mercedes için her hafta sonu bir kurtarış"
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Hamilton, Emilia Grand Prix'si öncesi sıralama turlarının ikinci bölümüne 0.004 saniye farkla çıkmayı başardı ancak üçüncü bölüme yükselemedi.

Q2'deki ilk turların ardından çıkan kırmızı bayrak sırasında yağmur gelince, sürücülerin tur zamanlarını geliştirme şansı olmadı ve Hamilton, takım arkadaşı George Russell'dan iki sıra geride 13. oldu.

Hamilton böylece dört hafta sonunda ikinci kez Q3'e çıkmayı başaramadı ve bu, Mercedes'in 2012 Japonya'dan bu yana iki araçla birden üçüncü bölüme kalamadığı ilk sıralama oldu.

Hamilton, "Harika bir seans değildi, hayal kırıklığı oldu."

"Buraya olumlu düşünerek geliyorsunuz, herkesin fabrikada çok çalıştığını biliyorsunuz ve sadece bir şeyler bir araya gelmiyor."

"Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Bence bugün takım olarak düşük bir performans gösterdik. Yapmamız gereken şeyler vardı ve biz yapmadık."

"Her neyse, sprint yarışında yükselmek için olabildiğince çok çalışacağız. Zorlu bir yarış olacak ama umarım yarın hava daha iyi olur ve belki de yükseliriz." dedi.

Hamilton ve Russell'ın, pazar günkü yarış öncesinde, grid sıralamasını belirleyen 21 turluk sprint yarışında yükselme şansları olacak.

Sprint yarışının, bu hafta sonundan hâlâ kurtaracak bir şeyler olma şansı verip vermeyeceği sorulan Hamilton, "Sadece çok çalışmaya devam edeceğiz. Her hafta sonu bir kurtarış." dedi.

Hamilton'ın Q2'de elendikten sonra takım patronu Toto Wolff ile konuştuğu görüldü ancak İngiliz, ne konuştuklarına dair bilgi vermek istemedi.

Hamilton, "Hepsi kendi aramızdaki şeylerdi."

"Bu yüzden paylaşmamayı tercih ederim." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, sıralama seansında lastik sıcaklığı ile mücadele ettiğini ve kırmızı bayrakların, Mercedes'in ritim bulmasına yardımcı olmadığını söyledi.

Russell, "Kırmızı bayrakların çıkması biraz kötü oldu."

"Fakat eğer olmak istediğimiz yerde olamadığımız bir hafta sonu varsa, bu sprint yarışın olduğu bir hafta sonu olmalı. İdeal bir durum değil ama yarın pozisyonlarımızı kurtarma şansımız var." dedi.

Russell ayrıca, sprint yarışının Mercedes'in yükselmesi için pek bir şans sunacağından emin değil çünkü geçiş şansının az olduğunu düşünüyor.

Russell, "Yarınki yarış biraz zorlu olacak."

"Genellikle bu sprint yarışlarında pek bir şey olmaz. Yeni araçlarla biraz daha yakından takip edebilirsek ilginç olacak."

"Fakat bu hafta sonu, en iyi iki takım olmayan mevcut rakiplerimize kıyasla daha güçlü olduğumuz yerlerde avantajımızı kullanmak için, yeterli lastik performans kaybı ve tur olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden ne yapacağımızı göreceğiz. Ayrıca pazar günümüz de var ve sadece yükselebiliriz." dedi.

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