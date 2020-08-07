Hamilton: "Mercedes için güzel bir gün"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk seansı ikinci sırada bitirirken, ikinci seansta zirvede yer aldı.

Hamilton, antrenman turlarının ardından verdiği demeçte kendileri için güçlü bir başlangıç olduğunu ve durumdan memnun olduklarını belirtti.

Son üç yarışın galibi, "Genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. Aracı gayet iyi anladık ve geçen hafta toplanan veriler üzerinden yaptığımız analizleri sonuçlandırdık."

"Bazı düzeltmeler yaptık ve yine de birkaç ondalık daha bulmak için çeşitli şeyleri düzeltebiliriz. Özellikle yumuşak lastikler üzerinde çalışmalıyız çünkü bu hafta sonu daha yumuşak lastikler var ama şimdiye kadar her şey daha iyi gitti".

"W11'de yalnızca küçük değişiklikler yaptık, ayarlara baktık ve hâlâ bir şeyleri geliştirmeye devam edebiliriz."

"Ayarlar haricinde hiçbir şeyi değiştirmedik. Geliştirebileceğimiz çok küçük şeyler var. Bu yarışa yeni güncellemeler getirmedik, aynı araca sahibiz ve çeşitli alanları geliştirmeye çalışmalıyız ve bugün bunu yapmaya çalıştık."

"Pirelli'nin bu hafta için seçtiği yumuşak lastik, tur sonuna doğru bakıldığında geçen haftaki lastiklere göre daha fazla ısınıyor. Orta hamur ise tur sonuna doğru daha iyi hale geliyor ve daha az ısınıyor." dedi.

Bottas'ın temposu sorulduğunda Hamilton, "Seans sırasında bunlara bakmıyorum ve diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama Valtteri bu hafta sonu çok güçlü olacak. Geçen hafta özellikle son turlarda her şeyin olabileceğini gördük. Bu hafta sonu çok fazla analiz yapılması gerekecek." dedi.