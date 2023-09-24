Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu yılın en istikrarlı isimlerinden birisi ve özellikle pazar günleri güçlü puanlar topluyor.

Bu yıl Verstappen ile beraber tüm yarışlardan puanla ayrılan iki sürücüden birisi olan Hamilton, Mercedes'in de şampiyona ikinciliğine tutunmasını sağlıyor.

Yarışın nasıl geçtiği sorusuna Hamilton, "Çok yoruldum."

"Mümkün olduğunca yukarı çıkmak ve Ferrari'nin önüne geçmek için var gücümle mücadele ettim, Ferrari bu hafta güncelleme getirdi, bu yüzden çok hızlılardı."

"Aslında son üç yarışta hızlılar ya da son üç yarışta daha hızlılardı. Müthiş bir mücadele oldu."

"Takım için en çok puanı ben topladım, gerçekten takımlar şampiyonasındaki yerimizi korumaya çalışıyorum çünkü bunun fabrikadaki herkes için ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapıyorum ama böyle hafta sonlarında, özellikle de aracın bu kadar zorlandığı anlarda bunu yapmak çok zor."

"Araç bugün geçen yılla tamamen aynıydı. Hissiyat açısından, araç geçen yılki gibi hissettirdi. Zıplıyor ve kayıyordu."

"Yine de Ferrari'lerden birinin önüne geçtik, ki bu harika takım çalışması, pit stop ve strateji sayesinde mümkün oldu." dedi.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, 2024 aracında değişmesini istediği pek çok şey olduğunu söyledi.

"Gelecek yılki araçta, yön olarak takip etmemizi istediğim bazı noktalar var."

"George ile beraber belirttiğimiz tüm noktaların tamamen dinlendiğini düşünüyorum."

"Gelecek yılki aracın nerede olacağına dair hiçbir fikrim yok ama şu an gerçekten çok uzaktayız. Önümüzdeki altı ayın bu farkı kapatabilmek için, geçirdiğimiz en iyi altı ay olmasını ummalıyız."

"McLaren gibi bir örnek var ve bunu görmezden gelemeyiz. Ne yaptıklarına bakacağız ve o yönde ilerleyeceğiz. Yönümüz bu olacak."

"Takımın bunu yapabileceğine gerçekten inanıyorum; araca yere basma gücü ekleme konusunda her zaman harika olduk. Sadece aracımızın şu anki çalışma şekliyle yere basma gücü eklemek sonuç vermiyor. Yere basma gücü eklemek, daha fazla zıplamasına neden oluyor."

"Umarım felsefemizde yapacağımız değişiklikle hak ettiğimiz yere geri döneriz. Çünkü bu şampiyon bir takım, hâlâ harika bir takımız."

"Herkese güvenim tam. Fakat bu dönemde alınan kararlar gidişatımız için kritik önem taşıyacak."