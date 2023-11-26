Hamilton: "Mercedes her zamankinden daha tutarsız"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, yakın geçen sıralama turlarının ikinci bölümünde Haas'tan Nico Hulkenberg ve McLaren'dan Oscar Piastri tarafından geçilmiş ve 11. olmuştu.

Hamilton'ın pite dönerken "bu araçta doğru olmayan bir şeyler var" dediği görüldü. Diğer tarafta takım arkadaşı George Russell, 3. bölüme kaldı ve yarışa ikinci çizgiden başlayacak.

Hamilton ve Russell, güvenilmesi zor olan tutarsız Mercedes W14 yüzünden tüm yıl boyunca sıkıntılar yaşadılar.

Hamilton, Cumartesi günü Yas Marina'da tutarsızlık seviyesinin hat safhaya çıktığını iddia etti.

İngiliz pilot, "Daha önce hiç olmadığı kadar tutarsızdık."

"Frene bastığınız andan ana, apeksten apekse, dönüşten dönüşe durum değişiyor... Durum pistin her virajında çok farklı."

"Araç büyük oranda dengesiz ve ne olacağını tahmin etmek çok zor."

"Gerçekten tahmin etmesi çok güç bir araç. Fakat bütün yıl aynıydı." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Bunun pistle ilgili olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Hayır, şartlar değişse de lastikler gayet iyiydi. Bu tamamen araçla ilgiliydi."

"Açıkçası yarışta nasıl olacak bilmiyorum. Bu sabah biraz uzun sürüşlere odaklanmaya çalıştım ama dün ideal şartlarda sadece dört tur atabildim. Bu yüzden güvendiğimi söyleyemem."

"Yine de elimden geleni yapacağım. Yapabiliyorsam, geri dönmeye çalışacağım. Sonunda ne kadar yükseleceğimizi göreceğiz." yanıtını verdi.

W14'ü artık sıralama turlarında kullanmayacağı için rahatlayıp rahatlamadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Rahatladığımı söyleyemem ama bittiği için kesinlikle mutluyum."

Hamilton son olarak, söylenenlerin aksine Russell ile arasında ayar farkı olmadığını açıkladı.

"Araçlarımız aynı şekilde ayarlanmış olmasına rağmen bu hafta sonu ayar tarafında daha fazla zorlandım, bu yüzden garajın benim tarafımda performans eksikliğine neden olan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"George bugün araçtan en iyi şekilde faydalandı ve dördüncü oldu."

"Yine de yarın elimden geleni yapacağım. Buradaki ve fabrikadaki herkes iyi bir son yarışı hak ediyor, bu yüzden her zamanki gibi çok çalışacağız."

"Umarım yarıştan önce iyi bir adıma atabilir ve çabamızın karşılığını alabiliriz."

Takım patronu Toto Wolff ise, aracının neden bu kadar tutarsız olduğunu açıklamak zorunda kalmaktan "bıktığını" söyledi.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte "Neden iyi gitmediğine dair açıklama yapmaktan bıktım."

"Sıcakta iyiydik, soğukta değildik. Önceki günlerde durum tam tersiydi."

"Bu sezonun son sıralama turları olduğu için mutluyum. Gelecek yıl yeni bir araçla geleceğiz."