Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

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Mercedes pilotu dünkü sabah seansı sırasında W14'ün arka tarafıyla gözle görülür bir şekilde mücadele etmişti.

Testin son seansında piste çıkmadan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamilton, takımın 2022 aracını da etkileyen bazı denge sorunlarını gidermeye çalıştığını söyledi.

Hamilton, "Bu kısa test süresi herkes için zor olacak."

"Aracı ve lastiklerin tepkisini anladığımızdan olmaya çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız şeyler var."

"Geçen yıl sahip olduğumuz bazı denge sınırlamaları hâlâ mevcut, bunlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell bugünkü sabah seansında 83 tur atarak, hidrolik sorunu yaşadığı cuma günkü akşam seansında kaybettiği pist süresini telafi etmeye çalıştı.

Hamilton, Mercedes'in şu ana kadar kolay bir test geçirmediğini kabul etti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Sanırım bunu özetlemek zor, birkaç zor gün geçirdik."

"Özellikle dün zordu. İlk gün çok kötü hissetmedim ancak dün biraz daha zordu. Bence George bugün, ilk günkü gibi çok daha iyi bir sabah geçirdi. Ben yarım saat sonra piste çıkacağım, bu yüzden umarım ayar konusunda daha iyi bir noktaya gelmişizdir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın yeni W14 aracıyla yaşadığı zorluklara rağmen Hamilton, W13'te yaşanan dalgalanma sorununun neredeyse ortadan kalktığını söyledi.

Hamilton, "Şu anda, zıplama sorunu hemen hemen ortadan kalktı. Bu bizim için büyük bir adım."

"Zıplama olmadan aracı sürmek güzel, ancak hâlâ üzerinde çalıştığımız bazı şeyler var." dedi.

Hamilton, geçen sezon yaşanan hayal kırıklığına ve bu sezon öncesi karşılaştıkları zorluklara rağmen takımdaki pozitif zihniyetin kendisini motive ettiğini söylüyor.

Britanyalı pilot, "Zorlu bir yılın ardından pozitif kalmaya devam ettikleri için takımdaki herkesle gerçekten gurur duyuyorum."

"Kış boyunca inanılmaz bir çalışmayla çok yol kat ettik ve bu noktaya geldik."

"Çok uzun zamandır buradayım ve takımdakiler her yıl aynı zihinsel odaklanma ve sorunlarımızı çözme kararlılığıyla geliyorlar. Bu yüzden ofiste olmaktan keyif alıyorum ve garajdaki herkesle gerçekten gurur duyuyorum. Umarım hedefimize ulaşacağız." dedi.