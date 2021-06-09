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Formula 1 Haberler

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti

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Lewis Hamilton, Monako'da takımı hakkında yaptığı eleştiriler sonrasında pişman olduğunu belirtti.

Hamilton, Mercedes hakkındaki eleştirilerinden sonra pişmanlığını belirtti

Monako'da geçirdiği zayıf sıralama seansından sonra yarışa yedici sırada başlayan Hamilton, Monte Carlo sokaklarındaki yarışı yine yedinci sırada tamamladı.

İngiliz pilot, yarış boyuca takım radyosunda öfkeli sözler söylemişti. Geri dönüp bakan Hamilton, bu sözleri söylediğine pişman olduğunu dile getirdi.

Bakü'deki basına konuşan Hamilton, ''O andaki öfkeyle, her zaman en iyi sözleri söylemezsiniz.''

''Bence yapıcı eleştiri her zaman iyidir ve kapalı kapılar ardında yapılırsa çok daha iyidir. Bu zaten bizim yaptığımız şey.''

''Suçlayacak tek kişi yoktu. Ben de bu karar verme sürecinin bir parçasıydım ve geri bakıp, bazı şeyleri analiz ettiğimde, domino etkisi yaratabilecek sözler söyleyebilirdim.''

''Hepimiz daha iyi yapabilecek olduğumuzu biliyoruz ve bir yarış bizi tanımlamaz.''

''Tabii ki gelecekte daha iyisini yapmaya çalışacağız. Söylediğim gibi, takım olarak kazanırız ve takım olarak kaybederiz. İlerleyeceğiz ve daha iyisinin olmasını umut edeceğiz.''

Bu zayıf sonuç ve Max Verstappen'in yarışı kazanması birleşince, Hamilton şampiyonada Hollandalı pilotun 4 puan gerisine düştü.

Red Bull'un aracı Monako'da daha güçlüydü ancak Hamilton, Bakü'de Mercedes'in daha iyi bir performans bekleyebileceğini söyledi.

''Bu pistte farklı gereklilikler var ve sıcaklık farkı, biraz değişik olacak.''

''Bu yüzden, bu hafta sonu farklı zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bence performansımız, geçtiğimiz yarıştakiyle aynı olmayacak.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Betim Aker

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