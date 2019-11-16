Hamilton: "Mercedes güç olarak Ferrari ve Red Bull'un gerisinde"

Dünya şampiyonu, Interlagos'taki sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı ve lider Max Verstappen'in 0.0191 saniye gerisinde kaldı.

Hamilton'a göre zaman kaybettikleri yer düzlükler.

"Üçüncü seansta oldukça rekabetçi görünüyorduk ama sıralama turlarına katıldığımızda zaman kaybettik ya da onlar kazandı."

"Ama yine de iki Ferrari'yi ayırdığım için gerçekten mutluyum. Bu hep zor bir görevdi, ama özellikle diğerlerine kıyasla güçte geride kaldık."

"Zamanın çoğunu kaybettiğimiz yer orası. Ama yine de elimden gelen her şeyi yaptım."

"Son turum aslında bizim için oldukça iyiydi. Araç oldukça iyi hissettirdi. Düzlüklerde biraz vakit kaybediyorduk."

"Umarım yarın lastik ömrü açısından iyi oluruz."

Hamilton yarışta diğer yarışlara kıyasla daha agresif olabileceklerini ama kendisinin aynı yaklaşımı koruyacağını söyledi söyledi.

"Yaklaşımım bu yıl boyunca olanla hemen hemen aynı olacak. Ama belki yarın biraz daha agresif olmaya çalışabiliriz. Bugün bulunduğum yere bakarsak, herhangi bir değişiklik yapmak için hiçbir sebep göremiyorum. Bu yüzden kendim böyle devam edeceğim."