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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"

Lewis Hamilton, Mercedes Formula 1 takımının gelişim konusunda doğru yola girdiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Takım, 2023 sezonuna yaptığı zor başlangıcın ardından Monako'ya yeni bir güncelleme paketi getirdi ve konsept anlamında farklı bir yöne gitmiş oldu.

Güncellenmiş araç İspanya'da iyi performans gösterdi ve Kanada GP'sinde de yine takımın beklediği seviyedeydi.

Hamilton, konsept değişikliği için uzun zamandır beklediğini söylüyor.

Takımın artık doğru yönde ilerleyip ilerlemediği sorulduğunda Hamilton şunları söyledi: "Evet, nihayet! Geçen yıl birçok güncelleme getirdik ve ilerleme kaydetmeyi başardık. Ancak bu nesil araçlarda performansı arttırmanın kolay olmadığını görmüş olduk."

"Rüzgâr tünelinde yaptığımız çalışmalarda, performans anlamında büyük bir adım gibi görünüyorlardı. Fakat bunları araca taktığımızda, araç çok fazla zıplıyordu. Bu yıl nihayet gerçekten aracı geliştiren fakat aracın dalgalanmasını arttırmayan değişiklikler yapmaya başlıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, spray Champagne on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, spray Champagne on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Son güncellemeler Hamilton'ın arka arkaya ikinci podyumunu almasını sağladı fakat İngiliz pilotun hedefi daha yüksek.

Hamilton, "Doğru yönde iyi bir adım attık. Ancak hedefimize tam olarak ulaşmış değiliz diye düşünüyorum."

"Hâlâ bu yeni yöne doğru ilerlemeye çalışıyoruz. İlerlemek kaydediyoruz, önümüzdeki aylarda daha da ilerleyeceğiz ve bunu görmek gerçekten heyecan verici."

"Yani gelecek için sabırsızlanıyorum. Araç içerisinde kendime daha fazla güvenmeye başlıyorum. Sonunda kendimi bir yarış aracındaymış gibi hissediyorum." dedi.

Hamilton, limite yaklaşmanın anahtarının güven olduğunu vurguladı.

"Güven çok büyük bir şey. Aracın dengesine güvenmek zorundasınız. Bir viraja saatte 250-300 hızla girdiğinizde aracın sizin istediğiniz gibi olacağından, sizi destekleyeceğinden emin olmalısınız."

"Geçtiğimiz yılki araç bu alanda çok hırçın davrandı, geçen yıl burada yaşadığım şoku gördünüz. Bu yüzden ayağınızı gazdan çekmek zorunda kalıyorsunuz ve limitten uzaklaşıyorsunuz."

"Yaptığımız son değişiklikler bunu daha fazla keşfetmeye başlamamı ve limitlere yaklaşırken, kendime daha fazla güvenmemi sağladı ancak yine de henüz limitte değilim. Bu yüzden biraz daha değişiklik yapmamız gerekiyor."

Mercedes W14 technical detail

Mercedes W14 technical detail

Photo by: Uncredited

Son değişikliklere ve artan performansa rağmen Hamilton, 2024 yılında W15 ile ön sıralarda mücadele edebilmek için yapılması gereken "temel değişiklikler" olduğuna inanıyor.

"Gelecek yıl için yapılması gereken temel değişiklikler var. Ben bunları bir yıldan uzun süredir istiyorum. Gelecek bunları sahip olmak için sabırsızlanıyorum ve bunların bize kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Fakat sadece bu değil, arka taraf ve aracın virajları nasıl döndüğü de önemli. Fakat zaten bunun üzerinde çalışıyoruz ve takım da buna çok odaklanmış durumda."

"Önümüzdeki aylarda bunu düzeltmemize yardımcı olacak bazı adımlar atacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden de epey heyecanlıyım."

Avusturya GP hafta sonu beklentileriyle ilgili olarak Hamilton, "Bence asfalt Barcelona'ya çok benziyor. Bu yüzden nispeten rekabetçi olmayı umuyoruz, aslına bakarsanız geçen haftayla benzer durumda olacağımızı düşünüyorum."

"Bence Red Bull önde olacak, burada her zaman gerçekten iyi gidiyorlar. Umarım Ferrari ve Aston ile rekabet edebiliriz." dedi.

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