Hamilton: "Mercedes galibiyet mücadelesi verecek durumda değil"

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Lewis Hamilton, testler boyunca edindiği izlenimlerin ardından Mercedes'in şu anda yarış galibiyetleri için savaşacak durumda olmadığına inanıyor.

Mercedes, Bahreyn'de zorlu bir dönem geçirdi. Takım, Barcelona'dan bu yana dalgalanma sorunu ile mücadele ediyor. Hem Hamilton hem de takım arkadaşı George Russell birçok kez bu sorundan muzdarip oldular.

Mercedes sezonun açılış yarışına sadece bir hafta kala sorunlarına henüz bir çözüm bulamamışken, Hamilton takımın yakın geleceği konusunda karamsar.

Cumartesi günü, durumun kendisinin şampiyonluk için savaşacak durumda olmadığına dair bazı endişelere yol açıp açmadığından bahseden Hamilton, "Açıkçası bu tür düşüncelere sahip olmak için biraz erken. Ancak şu anda galibiyet için yarışacağımızı düşünmüyorum."

"Aracımız kesinlikle galibiyet mücadelesi verecek potansiyele sahip, sadece bu potansiyeli ortaya çıkarabilmemiz ve bazı sorunları çözebilmemiz gerekiyor, üzerinde çalıştığımız şey bu.” dedi

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, testlerde karşı karşıya kalınan zorluklara yabancı değil. Takım 12 ay önceki 2021 sezon öncesi testlerinde de benzer durumlarla karşı karşıya kalmış fakat sonrasında ilk yarışta galibiyet mücadelesine geri dönmüştü.

Fakat Hamilton, bu senaryonun tekrarlanmasını pek olası görmüyor ve Mercedes'in sorunların üstesinden gelmek için yapması gerekenlerin araç ayarlarının da ötesinde yenilikler olacağını öne sürüyor.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Durum o kadar da iyi değil, birçok farklı şey var. Geçen sezon olduğu gibi zorlu bir test seansının ardından yarışta daha güçlü görünebileceğimizi düşünmüyorum."

"Bence bu sefer çok daha büyük zorluklarla karşı karşıyayız, bunlar bir haftada toparlayabileceğimiz türden zorluklar değil.

"Üstesinden gelmek daha uzun sürecek. Ama bana söylenene göre, araçtan çıkarabileceğimiz hatırı sayılır miktarda bir tempoya sahibiz." dedi.

Fakat Hamilton, Mercedes'in sezon başlangıcında rekabetçi olup olamayacağına dair tüm karamsar görüşlerine rağmen takımın uzun vadede bir yanıt bulabileceğine olan inancını koruyor.

Hamilton, "Fabrikada herkes inanılmaz bir iş çıkarıyor, herkes olabildiğince sıkı çalışıyor. Fakat aşmamız gereken bazı engeller var."

"Önümüzdeki hafta gerçek hızımızı göstereceğiz. İnsanlar bu duruma şaşırabilirler. Herkes sürekli bizim kendimizi küçümsememizden bahsediyor fakat bu yıl durum biraz farklı.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images