Hamilton: "Mercedes, Ferrari'nin adımı karşısında şaşkın"

Singapur'da Mercedes ve Red Bull favori görülüyordu ancak Ferrari'nin sıralamalarda gösterdiği performans büyük sürpriz oldu. Charles Leclerc art arda 3. pole pozisyonunu kazanırken Sebastian Vettel 3. sırada kendisine yer buldu.

Ferrari bu yarışa yeni pelerin tarzı hava yönlendirici kanat bulunan yeni bir burun ile yeni taban getirmişti. Görünen o ki, Ferrari bu parçalarla yavaş virajlarda ihtiyaç duyduğu yere basma gücünün bir bölümünü buldu.

Sıralamalarda son anda attığı turla 2. olan Hamilton, "Böylesi bir cadde pistinde bu hızı nereden buldular bilmiyorum."

"Sezonun daha erken bölümlerinde bu kadar yakın değillerdi. Açıkçası harika iş başardılar."

"Nerede kaybettiğimizi bilmiyorum. İlk sektörde biraz kaybettik. Bunun bir nedeni orada düzlük olması ancak onlar 2. ve son sektörde de bizimle aynı performansı gösterdiler."

"Genel olarak, büyük bir adım attılar. Zorlamaya devam edeceğiz. Bir süredir güncelleme yapmıyorduk, bu yüzden o güncelleme geldiğinde bize yardımcı olacaktır." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Photo by: Zak Mauger / LAT Images

Geçen sene sıralamalarda Max Verstappen'i mağlup eden Hamilton, yarışı kazanmayı başarmıştı. Hamilton'ın bugünkü son turu Vettel ve Verstappen'in birer sıra gerilemesine neden oldu.

Hamilton, Red Bull'un rekabetçi olmasını beklediklerini ancak Ferrari'nin yüksek yere basma gücü gerektiren pistte bu kadar güçlü olmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bir anda getirdikleri güncelleme işe yaramış gibi görünüyor."

"Tabii ki bu kadar güçlü performans göstermelerini beklemiyorduk. Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk, bu açıdan harika iş başardılar."

"Onları ayırabildiğim için memnun kaldım. Bugünkü performansımız zayıftı."

"Zirvede olma konusunda zorlandık ancak bu kadar yakın olmamızdan keyif aldım. Umarım bu sayede iyi bir mücadeleye girişiriz." dedi.

Pole pozisyonunu kazanan Leclerc de Ferrari'nin güncellemesini övdü ve kendilerinin de şaşırdığını söyledi.

Leclerc, "Çok şaşkınım çünkü dünün ardından daha fazlasının geleceğini biliyor olsak da Mercedes ve Red Bull'la mücadele etmeyi beklemiyorduk."

"Tüm takım için büyük bir sürpriz oldu ancak bu fabrikada ne kadar iyi iş çıkardığımızı kanıtlıyor. Bugün onlar sayesinde pole pozisyonundayız." dedi.