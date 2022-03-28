Hamilton: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull'dan hâlâ çok uzak"

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Mercedes pilotu, 15. sıradan başladığı yarışta yükselerek yedinci sıraya kadar çıktı ancak pit yolu kapalı olduğu için sanal güvenli aracı sırasında pite gelemedi.

Hamilton, pite gelebildiğinde yarışa 12. sırada döndü ve yeni orta hamur lastikleriyle 10. sıraya tırmanmayı başardı.

Yedi kez dünya şampiyonu, daha fazla ilerleme kaydetmek ve ön gruptakilerle yarışmak için gereken hızı olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan GP sıralama turlarında ayar denemeleri yaptıkları için kötü performans sergileyen Hamilton, Mercedes'in tutuş ve yüksek hız anlamında Red Bull ve Ferrari ile yarışacak araç performansı olmadığını söyledi.

Hamilton, "Şu anda ön sıra için mücadele etmiyoruz. Öndekilerden hâlâ çok uzağız ve yapacak çok işimiz var. Bu çok uzakta gibi hissettiriyor."

"Daha fazla tutuş ve daha fazla güce ihtiyacımız var."

"Sonuç harika değildi ama yarış iyi gidiyordu. Sert hamurda nispeten iyi hissettim. George'a yetişiyordum, düzgün tur zamanları yapabildiğimi ve lastiklerin ne kadar eski olduğunu düşünürsek hızımın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Sanal güvenlik aracından mı yoksa stratejiden mi bilmiyorum ama çok şey kaybettik. Çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz çünkü yapabileceğimiz tek şey bu." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, daha iyi ayarlar ve araç yüksekliği sayesinde Suudi Arabistan GP'de dalgalanma sorunu yaşamadığını söylese de, Mercedes'in yüksek hızının yeterli olmadığını ve yarışın sonuna doğru Magnussen'e yetişemediğini söyledi.

"Hız açısından hâlâ gerideyiz."

"Bunun sadece bir şeyden mi yoksa birkaç şeyden mi kaynaklandığını bilmiyorum. Diğerlerine kıyasla ne kadar hava sürüklemesine sahip olduğumuzu bilmiyorum ama çok fazlaymış gibi hissettiriyor."

Yarışı beşinci tamamlayan George Russell da Mercedes'in ilerleyişi konusunda Hamilton ile hemfikir oldu.

Russell, "Dengeyi maksimum seviyeye ulaştırdık. Ne açıdan geride kaldığımızı biliyoruz ve bu yere basma kuvveti."

"Kendi açımdan, son hız giderken aracın performansından memnundum. Güvenlik aracının ardından Red Bull'a yetişmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve DRS bölgesinde kalmak için her şeyi yaptım. Genel olarak onlardan bir saniye gerideyiz."

"Yapacak işlerimiz var bu nedenle geri dönüp verileri incelememiz gerekiyor. Ancak herkes neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyor." dedi.