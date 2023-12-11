Hamilton, Mercedes fabrikasına döndüğünde duygusallaşmış

Lewis Hamilton, Mercedes'in Formula 1 fabrikasına yaptığı son ziyaretin, takımın Markalar Şampiyonasında ikinciliği elde etmesinin ardından duygusal bir ziyaret olduğunu belirtti.

Mercedes, Red Bull'un çifte şampiyonluk başarısı yolunda hakimiyet kurmasıyla şampiyonada ikincilik için Ferrari'nin tehdidini savuşturdu.

Gümüş Oklar, 2022'de yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana sıralamada geriye düştü ve bu yıl 2011'den bu yana ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Hamilton Mercedes'in Brackley ve Brixworth'deki iki fabrikasına döndü.

Medyaya verdiği demeçte Hamilton, "Bu her zaman oldukça duygusaldır."

"Çok uzun zamandır takımla birlikteyim ama Bixworth ve Brackley'e her geri döndüğünüzde, takımın sizi ne kadar ileriye götürdüğünü hatırlıyorsunuz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race

"Takıma yeni katılan bazı kişiler ben buradayken katıldı, bazıları çok daha önce buradaydı ve ayrıca Formula 1'deki ilk Grand Prix'imden bu yana motorum üzerinde çalışanlar da var."

"İlerlemeyi ve büyümeyi görmek inanılmaz. Ekibimiz giderek daha çeşitli hale geliyor ve bu da doğru yönde ilerlediğimizi görmek benim için gerçekten sevindirici." dedi.

Üst üste ikinci sezonda da şampiyonluk mücadelesi verememesine rağmen Hamilton, Mercedes'in gelecek yıl için daha iyi bir form yakalamak adına umutsuz olmadığını belirtti.

Hamilton, "Çok meşguldüm. Uzun, çok uzun bir yıl oldu ama takımla birlikte çalışarak yarım kalan işleri tamamlamaya çalışıyorum ve yıl boyunca yaptıkları harika işler için herkese teşekkür ediyorum."

"Bu yüzden yılın özel bir zamanı, sona eriyor ve bir sonraki adımda nereye gideceğimizi görüyorsunuz."

"Takım, takımdaki tüm üyeler, bu sezon karşılaştığımız zorluklar göz önüne alındığında Markalar Şampiyonasında ikinci olduğumuz için inanılmaz derecede minnettar." dedi.