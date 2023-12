Hamilton, Mercedes fabrikasına döndüğünde duygusallaşmış

Lewis Hamilton, Mercedes'in Formula 1 fabrikasına yaptığı son ziyaretin, takımın Markalar Şampiyonasında ikinciliği elde etmesinin ardından duygusal bir ziyaret olduğunu belirtti.

Mercedes, Red Bull'un çifte şampiyonluk başarısı yolunda hakimiyet kurmasıyla şampiyonada ikincilik için Ferrari'nin tehdidini savuşturdu.

Gümüş Oklar, 2022'de yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana sıralamada geriye düştü ve bu yıl 2011'den bu yana ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirdi.

Sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Hamilton Mercedes'in Brackley ve Brixworth'deki iki fabrikasına döndü.

Medyaya verdiği demeçte Hamilton, "Bu her zaman oldukça duygusaldır."

"Çok uzun zamandır takımla birlikteyim ama Bixworth ve Brackley'e her geri döndüğünüzde, takımın sizi ne kadar ileriye götürdüğünü hatırlıyorsunuz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race