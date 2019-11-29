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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes, F1'de kalacak"

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Hamilton: "Mercedes, F1'de kalacak"
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 07:08

Lewis Hamilton, Mercedes'in Formula 1'de kalacağından emin olduğunu söyledi.

Son haftalarda Mercedes'in Formula 1'den ayrılabileceği yönünde çeşitli spekülasyonlar çıktı ve iddialara göre Alman üretici, fabrika takımını spordan çekecek.

Fakat Hamilton, Abu Dhabi GP öncesinde bunu yalanladı.

Mercedes'in geleceğinden endişe duyup duymadığı sorusuna Hamilton, "Hangi anlamda? Mercedes şampiyonada kalacak." yanıtını verirken, bunun resmi bir açıklamamı olduğu sorusuna İngiliz pilot, "Hayır! (gülüyor) Ama Mercedes’in kalacağından eminim." 

"Yani endişelenmiyorum. Bu hafta sonu burada yönetim kurulundan insanlar var ve bir kez daha soracağım. Fakat hepsi gönülden yarışçılar ve takımımızın Formula 1'de yarışmaya devam etmesini istediklerine eminim." şeklinde cevap verdi.

Kendisinin ve Mercedes'in bu yılki çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan vereceği sorusuna, "Takım hakkında konuşursak, o zaman 9.6 verebilirim. Her zaman bir şeyi geliştirme fırsatı vardır. Ayrıca, kendinizi eleştirmek her zaman önemlidir, asla yaptığınız işten tamamen memnun kaldığınızı söylememelisiniz. Bu herkes için geçerli. Kendime gelirsek, bunu yargılaması gereken ben değilim. Ama kesinlikle, benim de geliştirmem gereken bir şey var." cevabını verdi.

Öte yandan Hamilton Sebastian Vettel'in üçüncü kez baba olması, Valtteri Bottas'ın ise eşinden boşanmasıyla ilgili konuştu.

Yakın gelecekte bir aile kurup kurmayacağı sorusuna Hamilton, "Hayır, şu noktada aile konusunda bir düşüncem yok. Ama elbette Sebastian'ı tebrik ediyorum! Bence harika bir baba. Ben köpeklerimle baş edemiyorum! (gülüyor)." yanıtını verdi.

Hamilton, Bottas'la ilgili şöyle dedi: "Bence tüm sporcular oldukça benzer durumda. Sürücüler söz konusu olduğunda, yarışlarda çok fazla zaman geçirmemiz gerekiyor ve nadiren evde oluyoruz. Bu yüzden ilişkileri sürdürmek çok zor olabilir."

"Genel olarak, profesyonel sporcular - doğru tutuma sahip olanlar - doğru dengeyi bulmaya çalışıyorlar ve bu, sporu yapmaya ne kadar kararlı olduğunuza ve hayat kalitenizden ne kadar zevk aldığınıza bağlı. Burada herkesin farklı yaklaşımları var."

"Genellikle mutlu bir yaşam süren pek çok sporcu vardır. Ancak kendi tecrübelerime göre mümkün olan en yüksek sonuçları elde etme hedefiniz varsa, bunun inanılmaz derecede zor olduğunu düşünüyorum. Sonunda her şeyinizi spora vermeye çalışıyorsunuz çünkü rakiplerinizden hiçbirisinin sizi geçmesini istemiyorsunuz."

Hamilton, Ocak ayında 35 yaşına girecek arkadan gelen çok genç isimler var.

İngiliz pilot, "Bu yaş farkını hissetmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, daha önce hiç bu kadar sağlıklı hissetmemiştim. Tabii ki, 25 yaşımdayken, yaşım benim için bir avantajdı, ama o zaman şu anda sahip olduğum bilgi ve deneyimim yoktu. Ancak bunu bir gecede elde edemezsiniz ve bu süreç hızlandırılamıyor."

"Her yıl fiziksel olarak daha hazırlıklı ve daha enerjik olmanın yollarını bulmaya çalışıyorum. Ve bütün bunlar, bana verilen yeteneklere ekleniyor. Hâlâ her gün öğrenmek için çabalıyorum." dedi.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo with Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo with Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
1/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
2/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo
3/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo
4/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo
5/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo
6/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
7/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
8/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
9/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, poses for a group photo alongside Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
10/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, pose for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, pose for a group photo
11/19

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, pose for a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, pose for a group photo
12/19

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 pose or a group photo

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 pose or a group photo
13/19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
14/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
15/19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
16/19

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
17/19

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
18/19

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
19/19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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