Hamilton: "Mercedes dışında bir yere gideceğimi düşünmüyorum"

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Mercedes patronu Toto Wolff, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin yapıldığı günlerde, takımın önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde Lewis Hamilton'a rekabetçi bir araç sağlamaması halinde, İngiliz pilotun kariyerine devam etmek için başka seçenekler aramaya başlayacağını kabul etmişti.

Hamilton, Mercedes'e katıldığında sadece bir şampiyonluğa sahipti fakat 2014-21 yılları arasında altı şampiyonluk alıp, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi oldu.

Artık tüm zamanların en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan ismi olan Hamilton, gerilerde kalmaktan pek hoşlanmıyor.

Yine de yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes'ten ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Wolff'un sözlerine yanıt veren Hamilton, "Bu tür tartışmalara odaklanmıyorum. Bu takımı seviyorum ve bunca yılı benimle paylaşan tüm çalışanlara minnettarım."

"Başka bir yerde yarışacağımı sanmıyorum. Ayrılmak zorundaymışım gibi hissetmiyorum."

"Sabırlı olmaya ve zirveye geri dönmek için takımla birlikte çalışmaya devam ediyorum."

"Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu. Hiçbir yere gitmeyi planlamıyorum." dedi.

Hamilton, kısa bir süre önce başlayan yeni kontrat görüşmelerine rağmen henüz 2023 sonrası için Mercedes'le yeni bir anlaşma yapmadı. Fakat takımda kalmak istemesi halinde bunun bir formaliteden ibaret olacağı düşünülüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images