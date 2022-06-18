Hamilton: ''Mercedes, dalgalanmayı durdurmak için aracı yükseltemez''

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FIA, sezon başından bu yana sürücülerin araçlarında yaşadıkları şiddetli dalgalanmayı azaltmayı amaçlayan teknik bir yönerge yayınladı.

Bu yönerge, Red Bull takım patronu Christian Horner ve dalgalanma sorunu yaşayan takımların araçlarının doğru yüksekliğini artırarak bu sorunu çözebileceklerini iddia eden Verstappen tarafından eleştirildi.

Ancak Hamilton, aracının ne kadar yükseltilebileceğinin bir sınırı olduğunu ve İspanya Grand Prix hafta sonundaki sorunu hafifleten güncellemeden sonra bile, bunun tek başına dalgalanmayı gidermek için yeterli olmadığını söyledi.

Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Son ve ondan önceki yarışlarda aracı yükselttik ve hâlâ zıplama problemimiz var.''

''Dalgalanma daha çok aracın altındaki akış yapısıyla alakalı. Sezonun büyük bir çoğunluğunda aracı çok yüksekte kullandık ve Barselona'dan önceye kadar daha düşüğe geçme kararını vermemiştik. İlk kez Barselona'da, yüksek hızlı virajlar dışında hiç zıplamamız olmadı ve sonra bu Monako'da geri geldi, sonra da Bakü'de, bu yüzden aracı yükseltmemiz gerekti. Ancak aracı yükselttiğimiz zaman da zıplıyor.''

''Daha yükseltemeyiz, aslında şu anda süspansiyondan dolayı sınırlıyız. Yani, aracı yükselttiğinizde doğal olarak performansı kaybediyorsunuz fakat yine de aracın altındaki aksatıcı akış nedeniyle dalgalanma oluyor.''

Verstappen ise, FIA'nın dalgalanma problemini azaltmak için sezon ortasında bir kural değişikliği yapmaması gerektiğini söyledi. Ancak Hollandalı pilotla aynı basın toplantısında konuşan Hamilton, sürücülerin güvenliğinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini söyledi. İngiliz pilot aynı zamanda bazı sürücülerin medyadan uzakta, problemle ilgili daha farklı yorumlarda bulunduğunu da öne sürdü.

Hamilton, ''İnsanların bakış açılarını ve görüşlerini farklı bir ışık altında görmek her zaman ilginç.''

''Açıkçası önünüzde bir şeyler oluyor ve insanlar arka planda bazen farklı şeyler söylüyor.''

''Ancak günün sonunda güvenliğin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bence her takımda en az bir sürücü bu konuda konuştu ve çok büyük oranda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum fakat yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum.''

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

''FIA'nın bu durumu geliştirmek için çalışması olumlu çünkü önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu araçlarla yarışacağız. Yani sorun aslında önümüzdeki dört yıl boyunca zıplamalarla başa çıkmak değil, bundan tamamen kurtulmak ve gelecekte sürücülerin ilerlemiş sırt sorunları yaşamaması için bu durumu düzeltmek.'' dedi.

Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sinde dalgalanma nedeniyle ciddi acı çektiğini de ekledi.

Yedi kez dünya şampiyonu şu ifadeleri kullandı: ''Bugünlerde yarışlardan sonra vücutta çok daha fazla morarma var, bu yüzden iyileşmesi genellikle haftanın çoğunu alıyor. Daha fazla uğraşmanız gerekiyor.''

''Bunun genel olarak yaşla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bence bu genel olarak morarmanın oldukça şiddetli olabilmesinden kaynaklı. Bu durumu sırtlarında bu şekilde deneyimleyen diğer sürücülerle konuşmak ilginç. Zıplamalarda 10G’ik kuvvetleri deneyimliyorsunuz, ki son yarışta yaşadığım şey buydu, bu boynunuzun alt kısmında ve üst tarafın bazı kısımları için çok ağır bir yük.''

''Mikro sarsıntılarla ilgili olarak, son aylarda kesinlikle çok daha fazla baş ağrım oluyor ama bu konuda uzman görmedim, çok ciddiye almıyorum. Sadece, beyin sarsıntısı geçirmemek için ağrı kesici alıyordum.''

İngiliz pilot, bu yıl yeni teknik düzenlemeleri tasarladığında, FIA ve F1’in dalgalanma sorununu beklenmediğine inanıyor.

''Birçok şeye baktılar, ancak bunun olacağını tahmin etmediler. Bu yüzden tüm takımlarla birlikte çalışmamız gerekiyor. FIA'nın ilerlemek için tüm takımlarla birlikte çalışması gerekiyor ve bu güvenlikle alakalı olduğundan, herkesin harekete geçmesi gerekiyor.''