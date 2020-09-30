Hamilton: “Mercedes, ceza konusunda hakemlere fırsat vermemeli”

Hamilton, Rusya Grand Prix’si öncesi gride giderken gerçekleştirdiği iki start antrenmanını yanlış bölgede yaptığı için iki ayrı 5 saniyelik zaman cezası aldı.

Bu, pole pozisyonunun sahibi ve yarışın ilk bölümünün lideri Hamilton’ın geriye düşüp yarışı üçüncü tamamlamasına sebep oldu.

Hamilton bu cezaları saçma olarak niteledi ve iki ceza puanı aldı. Ancak sonrasında bu puanlar silindi ve para cezasıyla değiştirildi.

Hamilton, son üç yarışın ikisindeki ihlaller nedeniyle başka yaptırımlardan kaçınmak için kendisinin ve takımın kural kitabını incelemesi gerektiğini düşünüyor.

Hamilton ayrıca pit girişinde aldığı cezanın ardından Monza’da da muhtemel bir zaferi kaçırmıştı.

Hamilton, “Kural kitabının üstünden geçeceğiz ve nerede kural yaratabileceklerini, daha önce hangi alanlarda ceza vermediklerini göreceğiz.”

“Sahip oldukları kuralları görmeye ve farkında olduklarımızdan kendimizi koruduğumuzdan emin olmaya çalışacağız.”

“Daha kimsenin bu sebepten dolayı ceza aldığını hatırlamıyorum, bu yüzden sıkı çalışacağız.”

“Daha önce ceza almadan bitirdiğimiz sezonlar oldu, bu yüzden onlara hiçbir sebep vermediğimizden emin olmalıyız.” şeklinde konuştu.

Hamilton, Rusya yarışından hemen sonra yaptığı açıklamada, hakemlerin kendisini durdurmak istediğini söylemişti. Ancak İngiliz sürücü sonrasında, bu tepkisini Instagram üzerinden açıkladı.

“Sıkıntılar karşısında her zaman doğru davranmıyor olabilirim. Gerilim yüksek olduğunda her zaman istediğiniz şekilde tepki vermiyor olabilirim. Ancak sonuçta sadece bir insanım ve yaptığım şey konusunda tutkuluyum.”

“Her gün öğreniyor ve büyüyorum. Ve dersimi alıp, sonraki mücadelede savaşmaya devam edeceğim.”

“Destek vermeye ve benimle birlikte savaşmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Hâlâ yükseliyoruz!”

Bottas’ın Rusya’daki galibiyeti, Hamilton’ın sürücüler şampiyonasındaki avantajının 44 puana gerilemesi anlamına geldi. 2020 sezonunun bitimine ise hâlâ 7 yarış var.