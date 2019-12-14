Hamilton: "Mercedes bugün 2020 için önemli bir toplantı gerçekleştirecek"

Son altı yılda altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu elde eden Mercedes, yeni sezona hazırlanıyor ve Noel'den önce, istenmeyen gelişmeleri önlemek için fabrikada büyük bir toplantı gerçekleştirecek.

Sezon finali ve Abu Dabi'deki Pirelli testlerinin ardından, Formula 1 pilotları için kış tatili başladı. Daha sonra Lewis Hamilton, Monter Energy'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Valentino Rossi'nin motosikletini test etmek için Jerez'e gitti. Bu etkinlikten sonra, Mercedes takımıyla sezona hazırlanmak adına İngiltere'ye geri döndü.

Bottas da dün fabrikaya giderek 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

34 yaşındaki Hamilton, bugün Mercedes'in önemli bir toplantı yapacağını ve yeni araç üzerinde büyük görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Britanyalı pilot, “Şu anda yeni araç üzerinde çalışan çocuklar için yapabileceğim pek bir şey yok. Ancak kısa süre içerisinde büyük toplantılar olacak."

“14 Aralık'ta (bugün) neredeyse 50 kişilik bir ekiple birlikte oturacağız ve görüşmeler yapacağız. Birlikte gelecek yılın aracı hakkında konuşacağız ve her şeyi sorgulayacağız." dedi.

Yeni araca yönelik hazırlıklar haftalardır sürüyor, ancak araç üretime geçmeden önce son kez toplanacaklar.

Altı kez dünya şampiyonu "Sadece düşünmediğimiz bir şey olup olmadığına bakıyoruz. Bunu yapmayacak kadar akıllılar ancak takım hiçbir şeyi şansa bırakmıyor." dedi.